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Коммерсантъ FM
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Дважды в один офис

Редактор приложения «Карьера&Кадры» Анастасия Мануйлова — о том, почему возвращение сотрудников на рабочие места вряд ли прибавит им производительности

Тема нового, октябрьского выпуска «Карьеры&Кадров» — новый тренд на возвращение сотрудников в офис. Изначально его задал ряд крупных зарубежных компаний, чьи СЕО в начале осени анонсировали планы в следующем году отказаться от удаленной работы и гибрида и предложить своим сотрудникам вернуться в офис. Впоследствии оказалось, что случаи таких решений вряд ли будут единичными: как показал опрос консалтинговой компании KPMG, в перспективе следующих трех лет возвращение в офис неизбежным считает бОльшая часть (79%) СЕО европейских компаний. Аналогичные настроения есть и среди российских корпоративных структур, о чем свидетельствует рост спроса на офисные помещения в Москве и Санкт-Петербурге.

Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

При этом значительная часть работников — что здесь, что в ЕС — большого желания вернуться в офис не испытывает, и если уровень безработицы в еврозоне колеблется вокруг отметки 6,5%, что еще позволяет компаниям выбирать себе сотрудников из числа свободных кандидатов, то в России, где безработица оказалась на историческом минимуме (ниже 2,4%), возможности такого выбора сведены практически к нулю. В этих условиях, чтобы вернуть сотрудников в офис, работодатели вынуждены идти на разного рода компромиссы, касающиеся рабочих мест — например, разрешают приводить с собой на работу животных.

Интересно, что при этом выбор в пользу офиса, реализация которого сопряжена со многими сложностями, достаточно сложно обосновать, используя не личные впечатления, а точные данные. Полноценных исследований того, как удаленная работа влияет на производительность труда отдельно взятого сотрудника и всей компании в целом, пока нет, да и отделить влияние этого фактора на фоне других, также воздействующих на человека и фирму, достаточно сложно.

Поэтому мы решили сделать вклад в дискуссию о форматах работы, сфокусировавшись только на одном из ее элементов — общении, для чего поговорили с заведующим лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Высшей школы экономики Максимом Кронгаузом. Оказалось, что с этой точки зрения — именно человеческой коммуникации — онлайн, конечно, хуже офлайна, однако в первую очередь для руководителей. Им сложнее управлять, им сложнее спровоцировать сотрудников на какую-то эмоцию — не важно, позитивную или негативную.

Именно этим — стремлением улучшить свое положение, вероятно, и можно объяснить тот энтузиазм, с которым СЕО начали переводить людей обратно в офисы. Однако это также означает, что сама по себе очная работа не является фактором повышения производительности — она просто позволяет руководителям разных уровней продолжать использовать устаревшие методы управления вместо того, чтобы учиться новым.

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