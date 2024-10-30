С пониженным содержанием кофеен

С насыщением рынка и увеличением конкуренции период активного роста количества точек по продаже горячего кофе завершился. За год число объектов в Москве сократилось на 3%, а в России в целом — выросло всего на 2%. Инвесторам все сложнее находить перспективные локации, а развитие в регионах продолжают преимущественно крупные сети, выигрывающие конкуренцию у небольших игроков. Потребление кофе, остающегося в России модным напитком, продолжает расти. Но позитивный тренд вскоре может замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В октябре в Москве число торговых точек продажи горячего кофе, включая продуктовые магазины с кофеточками, заведения общепита и вендинговые аппараты, снизилось на 3% год к году, подсчитали в «Чек Индексе». В России в целом, по данным аналитиков, сохранился сдержанный прирост — на 2% год к году. Ранее этот рынок развивался активнее. За пять лет, по данным «Чек Индекса», в Москве число объектов с кофе выросло на 8%, в регионах — на 27%.

Рынок горячего кофе в России переживал три волны развития: в 1998–2000 годах, когда стали развиваться сети «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Идеальная чашка», в 2007–2008 годах во время открытия точек Starbucks и в 2012–2014 годах. Тогда росли демократичные форматы — сети «Правда Кофе», Coffee Like и другие. В Москве процесс начался раньше и шел более динамично, в итоге рынок оказался насыщен быстрее, чем в регионах, объясняет гендиректор «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Сейчас, по его словам, в столице возможности для роста уже существенно ограничены.

На сдержанные темпы развития в Москве указывают и данные участников рынка.

Количество кофеен One Price Coffee за последний год увеличилось на 12,4%, до 425 точек, а в Москве — только на 9%, до 254 заведений, говорит совладелец сети Сергей Румянцев. Весь рынок общепита, по его словам, столкнулся с дефицитом локаций в столице и высокой конкуренцией. В регионах развиваться проще: ставки аренды ниже, а конкуренцию составляют в основном местные небольшие сети или одиночные точки. CEO сети «Даблби» Марина Вейкснэ не исключает, что роль играет насыщение субъектов деньгами в условиях СВО. «Кто-то тратит их на насущные потребности, а кто-то — вкладывает в бизнес, в частности, открытие кофеен»,— рассуждает эксперт.

Рынок общепита, включая автоматы и небольшие точки, важный канал сбыта кофе. Представитель группы «Май» Николай Маркин говорит, что на него приходится около 30% от общего объема продаж. Эксперт замечает, что одиночные кофейни сейчас действительно появляются все реже. Развитие рынка, по его словам, сместилось в пользу сетевых заведений, кофе-корнеров в магазинах и пекарен.

Несмотря на насыщение рынка объектами, продажи кофейных напитков навынос пока продолжают расти.

В январе—сентябре в России, по данным «Чек Индекса», их объем увеличился на 14% год к году, в Санкт-Петербурге — на 9%, в Москве — на 5%. Для многих россиян употребление кофе стало ежедневным ритуалом, говорит Дмитрий Батюшенков. Но эксперт не исключает, что нередко потребители сейчас стремятся готовить его дома. Так, продажи кофемашин в январе—сентябре выросли на 25% год к году, замечает он. Спрос на кофе в рознице (растворимый, молотый, зерновой и капсульный) за аналогичный период, по данным «Чек Индекса», увеличился на 6%.

Хотя для российских переработчиков зерна ситуация на рынке остается напряженной: на бизнес продолжает давить растущая стоимость сырья, говорит гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Это обусловлено значительным ростом биржевых цен на зеленый (необжаренный) кофе. За последние два-три месяца закупочные цены увеличились на 30–35% в зависимости от сорта зерна, уточняли ранее в One Price Coffee (см. “Ъ” от 26 сентября). Для потребителей растворимый кофе за последний год подорожал на 8% (до 345 руб.), молотый — на 6% (375 руб.), зерновой — на 11% (844 руб.), в капсулах — на 12% (588 руб.), уточнили в «Чек Индексе».

Господин Чантурия предполагает, что общее сокращение потребительских расходов в дальнейшем может сдерживать рост рынка кофе. Столкнувшись с ростом финансовой нагрузки люди могут осознано или неосознанно сокращать потребление, переходя к сберегательной модели, считает он. Но эксперт рассчитывает, что для рынка кофе падение если и будет, то несущественным: продукт остается модным.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова