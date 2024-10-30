Метке ищут место

Российские ассоциации в сфере электроники попросили правительство исключить из эксперимента по маркировке печатные платы, диоды и ряд других электронных компонентов. По их мнению, данная мера экономически нецелесообразна, а в некоторых случаях и физически невозможна из-за малого размера запчастей. Однако сами производители электроники уверяют, что введение маркировки препятствует распространению контрафактной продукции в РФ, и выступают за ее обязательное применение. Эксперты же напоминают, что сейчас обсуждается возможность маркировки не самих компонентов, а упаковки конечного изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Семь профильных ассоциаций электроники, куда входит большинство отечественных и иностранных компаний (среди них РАТЭК, АПКИТ, АРПЭ и др.), 1 октября направили письмо Минпромторгу с просьбой исключить из эксперимента маркировку некоторых позиций электроники: печатных плат, светодиодов и других запчастей. В документе указывается, что это увеличивает стоимость готовой продукции, а, кроме того, саму маркировку зачастую некуда ставить из-за недостатка места на компонентах.

С 1 декабря 2023 по 31 августа 2025 года в РФ проходит эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Помимо этого, в феврале 2023 года в РФ начался эксперимент по маркировке светотехники (см. “Ъ” от 27 февраля 2023 года).

В письме ассоциаций подчеркивается, что маркировка компонентов в сравнении с готовыми изделиями более затратна: «в одном готовом изделии может находиться до нескольких сотен комплектующих».

Маркировка касается не только вычислительной техники, но и запчастей для всей потребительской электроники, напоминает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (входит DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) Антон Гуськов. «Введение обязательной маркировки запчастей для ремонта электроники может серьезно увеличить их себестоимость. Помимо стоимости нанесения маркировки, которая начинается от 60 коп. за штуку, в конечную стоимость также входят затраты на отслеживание маркировки и т. д., это миллионы рублей в год на одну компанию»,— говорит он. В России спрос только на ремонт смартфонов вырос на 26–30% за прошлый год (см. “Ъ” от 20 апреля).

Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга, 31 января 2024 года (цитата по ТАСС): «Мы говорили, что после старта эксперимента в отношении светотехники планомерно будем развивать маркировку и других электронных изделий».

В Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») сообщили “Ъ”, что решение о том, какие группы и категории товаров маркировать и в какие сроки, «всегда принимается министерствами и правительством после детального обсуждения с бизнесом». Там подчеркнули, эксперимент проводится именно для того, чтобы понять техническую возможность нанесения маркировки без снижения уровня производительности производства и влияния на конечную цену продукции. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Также не все участники рынка согласны с позицией ассоциаций. По словам первого вице-президента компании «Аквариус» Дмитрия Титова, подобная маркировка позволяет пресекать поставки иностранной продукции под видом российской. «Технические вопросы самой маркировки можно отрегулировать во время экспериментального периода»,— добавляет он. Собеседник “Ъ” в отрасли добавляет, что большинство крупнейших отечественных производителей заинтересованы в маркировке не только готовых изделий, но и их частей, потому что именно их зачастую привозят из азиатских стран, а потом выдают за российские.

«Компании вложили значительные средства в создание и развитие собственных производств, но вынуждены конкурировать с теми, кто покупает дешевую продукцию за рубежом и перепродает ее в России под видом отечественной»,— говорит гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Владимир Семенов. Он считает, что регулятору, напротив, необходимо продумать систему наказания за реализацию немаркированной продукции.

Сейчас обсуждается вопрос нанесения маркировки не на само изделие, а на его упаковку, рассказали “Ъ” в IT-холдинге Fplus. «В таком случае малые размеры компонентов не станут основанием для ее отмены». По словам представителя Fplus, конечная стоимость маркировки не может оказать существенного влияния на себестоимость компонентов, однако может способствовать росту спроса на промаркированную отечественную продукцию.

Тимофей Корнев