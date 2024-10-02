«Наливайки» выселяют из жилых домов

Правительство Свердловской области внесло в законодательное собрание региона законопроект, ограничивающий работу «наливаек» в жилых домах из-за жалоб жильцов. Инициатива прошла публичные обсуждения и получила оценку регулирующего воздействия, сейчас ее рассматривает регламентная комиссия. Опрошенные «Ъ-Урал» депутаты уже выразили поддержку инициативе. В союзе пивоваров России призвали «бороться с нелегальными заведениями, а не с розницей в целом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инициативу об ограничении деятельности точек по продаже пива и других напитков в законодательное собрание Свердловской области направило областное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Согласно законопроекту, продажа слабоалкогольной продукции (пиво, медовуха и т.д.) вблизи жилых домов при оказании услуг общественного питания может производиться только в барах, кафе или ресторанах. Это значит, что в точках общепита не могут действовать магазины.

Как пояснили в департаменте информационной политики региона, точка общественного питания должна соответствовать стандартам, указанным в федеральном законодательстве. Так, согласно требованиям ГОСТа к предприятиям общепита, у них должен быть вход для персонала, отдельный от гостевого; входная зона (вестибюль или холл с вешалками); туалеты для посетителей и звукоизоляция.

Причиной появления законопроекта, по словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, стали многочисленные жалобы жителей домов на шумных соседей, которые по вечерам выпивают на улице рядом с такими заведениями,— за год поступило около 400 обращений.

В случае принятия закон начнет действовать с 1 марта 2025 года. Контролем за соблюдением правил торговли алкоголем будет заниматься министерство АПК и полиция. За нарушение установленных в регионе норм штраф для юридических лиц может составить от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

В Екатеринбурге, согласно сервису 2ГИС, действует почти 500 магазинов, в которых предлагают разливное пиво. Среди крупных сетей — «Пив&Ко», «Пивная лавка», «Пивной», «Светлое и темное», «Косулинская пивоварня». Зачастую торговые точки располагаются на первых этажах жилых домов. В начале февраля 2024 года Госдума приняла закон, разрешающий регионам самостоятельно устанавливать условия для продажи алкоголя в жилых домах или рядом, в частности, регулировать минимальные требования к точкам общественного питания. Розничная продажа алкоголя в магазинах Свердловской области запрещена с 23:00 до 8:00.

Инициатива министерства АПК уже прошла публичные обсуждения и получила оценку регулирующего воздействия (ОРВ), сейчас ее рассматривает регламентная комиссия.

Опрошенные «Ъ-Урал» депутаты готовы поддержать ограничения. Руководитель фракции «Единой России» Елена Чечунова подчеркнула, что необходимость законопроекта вызвана многочисленными жалобами на работу «наливаек». Глава фракции КПРФ Александр Ивачев подтвердил эту тенденцию. «Нам кажется, что работа не должна ограничиваться только запретом работы "наливаек". Необходимо создавать благоустройство, спортивные площадки, зоны воркаута, чтобы у населения появлялась альтернатива потреблению алкоголя»,— считает он.

В ЛДПР рассказали, что планировали подготовить аналогичный законопроект. Глава фракции ЛДПР Александр Каптюг сказал, что теперь партийцы поддержат предложения министерства. Глава фракции партии «Справедливая Россия» Армен Карапетян отметил, что времени до 1 марта 2025 года достаточно, чтобы участники рынка успели приспособиться к изменениям.

Председатель совета союза пивоваров России Дмитрий Бриман главной проблемой подобных ограничений назвал их универсальный характер. «Нельзя вводить такие ограничения, а тем более запреты, просто по "территориальному принципу" — надо разбирать конкретные адресные базы, бороться с нелегальными заведениями, а не с розницей в целом»,— полагает он.

По мнению руководителя центра исследований алкогольного рынка (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, подобные меры не снижают количество употребления алкоголя на территории многоквартирных домов, а за соблюдением правопорядка должна следить полиция, а не рестораны. «Если потребитель хочет выпить, он найдет, где приобрести»,— пояснил он.

Свердловская область входит в тройку регионов с наибольшим объемом потребления пива — за 2023 год жители области выпили 349 млн литров напитка. По сравнению с 2022 годом потребление пива в Свердловской области выросло на 3,5% — тогда оно составило 337 млн литров. В соседней Тюменской области, которая тоже входит в пятерку, этот показатель составляет 249 млн литров пива за год.

Анна Капустина