В свердловском заксобрании одобрили запрет на работу «наливаек» в жилых домах

Члены комитета заксобрания Свердловской области по аграрной политике и земельным отношениям поддержали законопроект, ограничивающий работу «наливаек» в жилых домах, сообщили в управлении информационной политики регионального парламента. Согласно документу, продавать пиво и пивные напитки в розницу в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, смогут только рестораны, бары и кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заместитель министра АПК и потребительского рынка области Светлана Островская отметила, что в регионе в круглосуточном режиме на площадях магазинов продается алкоголь навынос. «В Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности организаций, которые с 8:00 до 23:00 часов работают как магазины, а после 23:00 часов — как объекты общественного питания»,— пояснила она.

В Екатеринбурге, согласно сервису 2ГИС, действует почти 500 магазинов, в которых предлагают разливное пиво. Среди крупных сетей — «Пив&Ко», «Пивная лавка», «Пивной», «Светлое и темное», «Косулинская пивоварня». Зачастую торговые точки располагаются на первых этажах жилых домов. В начале февраля 2024 года Госдума приняла закон, разрешающий регионам самостоятельно устанавливать условия для продажи алкоголя в жилых домах или рядом, в частности, регулировать минимальные требования к точкам общественного питания. Розничная продажа алкоголя в магазинах Свердловской области запрещена с 23:00 до 8:00.

Госпожа Островская добавила, что за три года жители многоквартирных домов направили около 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями «наливаек». Председатель комитета Михаил Копытов подчеркнул, что после принятия закона парламентариям предстоит разработать механизм проверки «наливаек» и наказания нарушителей закона.

Депутаты заксобрания рассмотрят законопроект об ограничении работы «наливаек» в жилых домах в ходе заседания 29 октября. В случае принятия документа изменения вступят в силу с марта 2025 года.

Напомним, законопроект об ограничении работы «наливаек» в заксобрание внесло правительство Свердловской области в конце сентября. Опрошенные «Ъ-Урал» фракции заявили о намерении поддержать документ в ходе его рассмотрения на заседании регионального парламента.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ-Урал» «"Наливайки" выселяют из жилых домов».