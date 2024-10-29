Мэрия Екатеринбурга попросит передать усадьбу Харитоновых в собственность города

На заседании комиссии по муниципальной собственности в городской думе Екатеринбурга обсудили возможность передачи объектов культурного наследия (ОКН) из федеральной или областной собственности во владение города. В частности, мэрия предложила передать в городскую собственность усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, в которой сейчас размещается городской дворец творчества детей и молодежи, а также управление Минкульта РФ по УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Замдиректора департамента администрации по вопросам реестрового учета и муниципального имущественного комплекса Владимир Захаров сообщил, что арендная плата и содержание усадьбы в год составляют около 44 млн руб. Администрация города неоднократно направляла обращения о передаче объекта в муниципальную собственность, но получала отказы из-за того, что у Минкульта нет других помещений, где они могли бы разместить свои структуры.

Депутат городской думы Денис Хаванцев отметил, что многие объекты культурного наследия в федеральной собственности находятся в плохом состоянии, при этом у городских властей нет возможности на это повлиять. Он сказал, что деньги, которые сейчас тратятся из городского бюджета на аренду, могут быть использованы для восстановления этих объектов.

По словам господина Захарова, часть муниципальных учреждений использует по договору аренды ОКН, которые находятся в областной или федеральной собственности. В частности, это муниципальное управление библиотек (ул. Чапаева, 3 и ул. Чапаева, 5), музей в здании водонапорной башни на Плотинке, а также детская художественная школа №1 (ул. Карла Либкнехта, 2). Договор аренды ДХШ истекает в конце 2024 года, после этого там планируют разместить Международный Демидовский фонд. Сейчас ведется подбор земельного участка для строительства нового здания художественной школы.

В мэрии планируют вновь обратиться в федеральные и областные органы с просьбой о передаче ОКН в муниципальную собственность. Депутаты приняли информацию к сведению.

Напомним, в 2019 году Минкульт уже отказал в передаче объекта в собственность Свердловской области. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых — один из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. Строительство усадьбы, по данным мэрии, началось в 1794 году. После революции в здании размещался Урало-Сибирский коммунистический университет, а с 1937 года, после капитального ремонта, здание передали Дворцу пионеров.

Анна Капустина