Минкульт отказался отдать области усадьбу Расторгуевых-Харитоновых

Министерство культуры РФ отказалась передавать свердловским властям усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, расположенную на Карла Либкнехта, 44 в Екатеринбурге. Передать объект в собственность местных властей просил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Федералы не хотят лишиться миллионов, которые наша мэрия платит за размещение (в здании усадьбы “Ъ-Урал”) кружков и секций. Как объясняет замминистра Николай Овсиенко, деньги, получаемые с аренды помещений, тратятся на реставрацию разрушающихся памятников архитектуры. Каких угодно, кроме самой усадьбы»,— сообщил депутат на своей странице в Facebook.

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых является объектом культурного наследия. Это один из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. Усадьба, полностью занимающая северный склон Вознесенской горки, включает в себя главный дом, флигели, ограды и ворота, корпус конюшен и обширный парк. Строительство усадьбы, по данным мэрии, началось в 1794 году. После революции в здании размещался Урало-Сибирский коммунистический университет, а с 1937 года, после капитального ремонта, здание передали Дворцу пионеров.