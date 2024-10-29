Грек русской культуры

На 65-м году ушел из жизни Димитриос Триантафиллидис — греческий переводчик, журналист, поэт, писатель, издатель, страстный проводник русской культуры.

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Фото: Sid Igor / Wikipedia Димитриос Триантафиллидис

Фото: Sid Igor / Wikipedia

В двадцатилетнем возрасте Триантафиллидис, родившийся на севере Греции, уехал в Киев, где изучал философию в университете имени Шевченко, который окончил с отличием и званием магистра наук. Отслужив в греческой армии, продолжил образование в родных Салониках, на богословском факультете университета Аристотеля. Его он тоже окончил с отличием. Большую часть жизни провел в Афинах, работал в периодических изданиях и на радио, преподавал, читал спецкурс «Перевод с русского: проблемы, решения, перспективы».

В совершенстве овладев языком, Триантафиллидис стал самым заметным переводчиком русской литературы и центральной объединяющей фигурой в греческой русистике.

В его переводе на язык Эллады в издательстве со знаковым названием Samizdat вышло более 130 книг русских писателей XIX–XXI веков. Список переведенных Триантафиллидисом авторов включает Льва Толстого и Андрея Платонова, Арсения Тарковского и Осипа Мандельштама, Анну Ахматову и Максимилиана Волошина, Ивана Ильина и Андрея Белого, Сергия Булгакова и Михаила Булгакова, Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого и Веру Павлову, Татьяну Щербину и Ольгу Седакову. Благодаря великолепному медиуму греки смогли прочесть на родном языке «Социализм и христианство» Достоевского, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Флорентийские ночи» Цветаевой и «Повесть непогашенной луны» Пильняка.

Неутомимый переводчик работал над беллетристикой и документальной прозой, философскими эссе, стихами, литературными сборниками, интервью, архивными материалами, помогая сохранить память о жертвах тоталитарных репрессий.



Бескорыстный энтузиаст, он издавал на свои средства и редактировал альманах «Степь» — «толстый журнал» объемом в 20 авторских листов, выходивший трижды в год. Это крупнейшее в Европе медиа, посвященное русской культуре. В нем находилось место и новым именам в прозе и поэзии.

Димитриос Триантафиллидис был очень скромным человеком; несмотря на огромный масштаб деятельности, жил уединенно, в колоритном афинском доме с тремя любимыми собаками, которые наполняли его энергией и дарили радость. Ежегодно приезжал в Россию, пока не разразилась эпидемия коронавируса.

Несколько лет он провел на острове Эвбея, купив там дом и перевезя туда своих питомцев. У Димитриоса диагностировали онкологическую болезнь, последние месяцы он провел в коме. Когда он умер, ему было всего 64 года.

Андрей Плахов