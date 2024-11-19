Вечное возвращение
Анатолий Костырев об ожиданиях прихода ушедших брендов
Вероятность возвращения на российский рынок ушедших иностранных брендов остается популярным новостным поводом, несмотря на фактическое отсутствие подтверждающих такую возможность примеров. Новостью может стать как продление срока регистраций в РФ товарных знаков, как было, например, в случае Coca-Cola, IKEA и Starbucks, так и сообщения о новых поставках или необходимости их увеличить. А если несколько поводов следует один за другим, то поневоле можно задуматься, нет ли здесь тенденции.
Анатолий Костырев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В ноябре по российским СМИ прокатилась новость о том, что из Японии в РФ начали ввозить «мягкие гибриды» — автомобили, в которых помимо двигателя внутреннего сгорания есть электромотор. Япония ограничила торговлю машинами с РФ, установив и запрет на поставки гибридов в 2023 году. Хотя портал «Дром» уточнял, что логисты еще ждут от таможенных органов Японии разъяснений. Затем издание Berliner Zeitung опубликовало разговор с главой консалтинговой компании Schneider Group Ульфом Шнайдером, который, как передавал Autonews, призывал пострадавшие от кризиса немецкие автоконцерны поторопиться вернуться в РФ уже в 2025 году, чтобы не потерять российский рынок надолго.
Тема возможного возвращения автомобильных брендов вышла и на уровень пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Как передавал на днях РБК, господин Песков отметил, что вводящие ограничения на торговлю с Россией страны могут, исходя из прагматичных соображений, делать исключения. Официальных заявлений относительно возможных планов европейских автопроизводителей в Кремле не слышали, отметив, что главное в вопросе — интересы российских производителей и потребителей.
Поверить в вероятность возвращения ушедших автомобильных марок действительно можно, особенно если вспомнить про непростую ситуацию на иностранных рынках. Volkswagen в сентябре сообщал, что концерн впервые в истории может быть вынужден закрывать заводы в Германии из-за снижения спроса. BMW и Mercedes-Benz отчитались о снижении продаж в третьем квартале. Да и японский авторынок испытывает сложности. Но в целом тема с возвращением иностранных брендов может быть тем случаем, когда желаемое выдается за действительное.
Одно из вероятных препятствий — отношение регуляторов. «Автопром просто сбежал, хлопнув дверью»,— говорил первый вице-премьер Денис Мантуров «Ведомостям». Как отмечал чиновник, у компаний есть опционы на возврат, но в вероятности их реализации он сомневается, так как «альтернативные» (читай — китайские) партнеры предоставили более комфортные условия. Наконец, уже в 2025 году «Автостат» допускает сокращение продаж новых машин в РФ на 10% год к году. И реализация такого прогноза снизит привлекательность рынка, даже если кто-то рассматривал возможность возвращения.