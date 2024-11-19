Вечное возвращение

Вероятность возвращения на российский рынок ушедших иностранных брендов остается популярным новостным поводом, несмотря на фактическое отсутствие подтверждающих такую возможность примеров. Новостью может стать как продление срока регистраций в РФ товарных знаков, как было, например, в случае Coca-Cola, IKEA и Starbucks, так и сообщения о новых поставках или необходимости их увеличить. А если несколько поводов следует один за другим, то поневоле можно задуматься, нет ли здесь тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ноябре по российским СМИ прокатилась новость о том, что из Японии в РФ начали ввозить «мягкие гибриды» — автомобили, в которых помимо двигателя внутреннего сгорания есть электромотор. Япония ограничила торговлю машинами с РФ, установив и запрет на поставки гибридов в 2023 году. Хотя портал «Дром» уточнял, что логисты еще ждут от таможенных органов Японии разъяснений. Затем издание Berliner Zeitung опубликовало разговор с главой консалтинговой компании Schneider Group Ульфом Шнайдером, который, как передавал Autonews, призывал пострадавшие от кризиса немецкие автоконцерны поторопиться вернуться в РФ уже в 2025 году, чтобы не потерять российский рынок надолго.

Тема возможного возвращения автомобильных брендов вышла и на уровень пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Как передавал на днях РБК, господин Песков отметил, что вводящие ограничения на торговлю с Россией страны могут, исходя из прагматичных соображений, делать исключения. Официальных заявлений относительно возможных планов европейских автопроизводителей в Кремле не слышали, отметив, что главное в вопросе — интересы российских производителей и потребителей.

Поверить в вероятность возвращения ушедших автомобильных марок действительно можно, особенно если вспомнить про непростую ситуацию на иностранных рынках. Volkswagen в сентябре сообщал, что концерн впервые в истории может быть вынужден закрывать заводы в Германии из-за снижения спроса. BMW и Mercedes-Benz отчитались о снижении продаж в третьем квартале. Да и японский авторынок испытывает сложности. Но в целом тема с возвращением иностранных брендов может быть тем случаем, когда желаемое выдается за действительное.

Одно из вероятных препятствий — отношение регуляторов. «Автопром просто сбежал, хлопнув дверью»,— говорил первый вице-премьер Денис Мантуров «Ведомостям». Как отмечал чиновник, у компаний есть опционы на возврат, но в вероятности их реализации он сомневается, так как «альтернативные» (читай — китайские) партнеры предоставили более комфортные условия. Наконец, уже в 2025 году «Автостат» допускает сокращение продаж новых машин в РФ на 10% год к году. И реализация такого прогноза снизит привлекательность рынка, даже если кто-то рассматривал возможность возвращения.

Анатолий Костырев