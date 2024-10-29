Признанному иноагентом рэперу Noize MC грозит штраф за дискредитацию армии

Сотрудники МВД по Тверскому району Москвы составили в отношении рэпера Ивана Алексеева (известен как Noize MC; признан в РФ иноагентом) административный протокол за дискредитацию армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Музыканту грозит штраф до 50 тыс. руб. Что конкретно послужило поводом для дела, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Алексеев (известен как Noize MC; признан в РФ иноагентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Иван Алексеев (известен как Noize MC; признан в РФ иноагентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минюст внес Ивана Алексеева в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Рэпер выступает против российской военной операции на Украине, сейчас он проживает в Литве. За границей музыкант проводил серию благотворительных концертов, средства от которых шли на помощь жителям Украины. В июне 2023 года суд в Москве оштрафовал его на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента.

О борьбе с иноагентами — в материале «Ъ» «Иных уж почти нет».