Признанному иноагентом рэперу Noize MC грозит штраф за дискредитацию армии
Сотрудники МВД по Тверскому району Москвы составили в отношении рэпера Ивана Алексеева (известен как Noize MC; признан в РФ иноагентом) административный протокол за дискредитацию армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Музыканту грозит штраф до 50 тыс. руб. Что конкретно послужило поводом для дела, не уточняется.
Иван Алексеев (известен как Noize MC; признан в РФ иноагентом)
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Минюст внес Ивана Алексеева в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Рэпер выступает против российской военной операции на Украине, сейчас он проживает в Литве. За границей музыкант проводил серию благотворительных концертов, средства от которых шли на помощь жителям Украины. В июне 2023 года суд в Москве оштрафовал его на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента.
О борьбе с иноагентами — в материале «Ъ» «Иных уж почти нет».