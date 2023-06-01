Noize MC оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента

Кузьминский суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признанный иностранным агентом) на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента на двух публикациях во «ВКонтакте», передает ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом)

Фото: Алексей Молчановский, Коммерсантъ Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом)

Фото: Алексей Молчановский, Коммерсантъ

Суд признал господина Алексеева виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что они созданы иноагентом), говорится в оглашенном судьей решении.

Как сообщает агентство, поводом для составления административного протокола послужили два поста Noize MC во «ВКонтакте» от 28 апреля и 3 февраля текущего года с приглашением на концерты. Согласно материалам дела, посты заметили сотрудники Роскомнадзора, которые и составили протокол, передает ТАСС.

Музыкант не признал вину. Его представитель в суде заявил, что публикации были размещены не на личной странице господина Алексеева, а в профиле, посвященном деятельности его группы под названием Noize MC. «Иноагентом признано ведь физическое лицо — Алексеев, а не Noize MC. Кроме того, разместить пост мог не он сам, а другой — администратор его группы»,— подчеркнул представитель.

Как передает агентство, представитель Роскомнадзора, в свою очередь, заявил, что страница, опубликовавшая посты, была верифицирована. Кроме того, на ней не уточняется, что пост на странице может опубликовать не только господин Алексеев.

Noize MC выступает против российской военной операции на Украине. Он покинул Россию и проживает в Литве. Музыкант провел серию благотворительных концертов, деньги от которых шли на помощь жителям Украины. Noize MC признали иностранным агентом в ноябре 2022 года.

Эрдни Кагалтынов