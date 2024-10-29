Дрейфовавшего два месяца в Охотском море выписали из больницы

Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал в Охотском море, выписан из Магаданской областной больницы (МОБ), сообщил заведующий отделением гастроэнтерологии МОБ Геннадий Ляшенко. Господин Пичугин отправится в Улан-Удэ, где ему предложили пройти реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пичугин

Фото: Кадр из видео очевидца Михаил Пичугин

Фото: Кадр из видео очевидца

«Состояние пациента удовлетворительное. Больничный ему дали с открытой датой, дома он сможет продолжить лечение. Пичугину назначен прием витаминов и микроэлементов, усиленное питание»,— рассказал господин Ляшенко «РИА Новости». Врач добавил, что, находясь в больнице, господин Пичугин прибавил в весе и у него улучшилось психологическое состояние.

По словам завотделением гастроэнтерологии, Михаил Пичугин через Москву отправится в Улан-Удэ. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что региональные власти помогут мужчине с необходимой реабилитацией. «Правительство Бурятии будет компенсировать расходы на дорогу, транспортные расходы»,— сказала она на видео в Telegram-канале министра здравоохранения Магаданской области Александра Витько. Он, в свою очередь, добавил, что состоянию Михаила Пичугина ничего не угрожает.

9 августа Михаил Пичугин с братом и его 15-летним сыном отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области. С собой мужчины взяли теплую одежду, спасательные жилеты, а также небольшой запас еды и 20 л питьевой воды. Вскоре связь с ними была потеряна. Выжившего 14 октября обнаружили рыбаки в 20 км от берега Камчатки. По словам господина Пичугина, его брат и племянник умерли от истощения, сам он похудел на 50 кг. Спасенного мужчину доставили в больницу Магадана.

Подробности — в материале «Ъ» «Два месяца в открытом море».