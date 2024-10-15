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Коммерсантъ FM
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В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал в лодке два месяца

В Охотском море нашли катамаран, пропавший два месяца назад. Из трех пассажиров выжил только один мужчина, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Обстоятельства и время гибели двух других человек пока неизвестны. Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

9 августа два брата с 15-летним сыном одного из них отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону города Оха Сахалинской области. Они держали путь через Сахалинский залив. С собой мужчины взяли теплую одежду, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 л питьевой воды. Вскоре связь с путешественниками была потеряна.

Выжившего мужчину обнаружила рыбацкая лодка вчера, 14 октября, в 20 км от берега Камчатки. Он находится в шоковом состоянии, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры. По словам мужчины, у них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Его планируется доставить в Магадан для оказания помощи.

Лаура Кеффер

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