Тела погибших при восхождении на Дхаулагири альпинистов доставят в РФ 9 ноября

Тела пяти погибших во время штурма вершины Дхаулагири в Непале альпинистов — Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко, Дмитрия Шпилевого — доставят в Россию 9 ноября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию альпинизма Ленинградской области.

По данным агентства, сейчас альпинисты находятся в морге Университетской больницы в Катманду. Ранее спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза» (его членом был Владимир Чистиков) сообщал, что тела доставят родным на текущей неделе.

Президент региональной федерации Евгений Дмитриенко рассказал ТАСС, что задержка связана с праздничными днями в Непале.

В воскресенье, 27 октября, Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области сообщила, что погибших спортсменов смогут отправить в Россию не раньше 8 ноября.

Трагедия на Дхаулагири произошла 6 октября. Погибшую команду обнаружили 8 октября во время облета на вертолете. Альпинистов удалось спустить с горы только через неделю, 16 октября. Страховая сумма, за счет которой осуществляется эвакуация, как выяснил «Ъ», составила $200 тыс. На странице в соцсети «ВКонтакте» онлайн-сервиса Save Pro Life отмечается, что вся сумма была израсходована на вертолетную эвакуацию.

Экспедиция была организована Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. Дхаулагири (Белая гора) — седьмой по высоте пик мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала, считается одним из самых сложных для восхождения восьмитысячников.

Подробнее о трагедии в Непале в материале «Ъ» — «Стоп, сняты».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург