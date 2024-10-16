Стоп, сняты

Тела пяти погибших во время штурма вершины Дхаулагири в Непале альпинистов — Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко, Дмитрия Шпилевого — удалось с третьей попытки эвакуировать с высоты 7 тыс. м. Российские специалисты в операции участия не принимали, сообщают местные СМИ. Страховая сумма, за счет которой осуществляется эвакуация, как выяснил “Ъ”, составила $200 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Malcolm Foster / AP Фото: Malcolm Foster / AP

Восхождение на седьмую по высоте вершину мира (8167 м) Дхаулагири организовала Школа альпинизма Санкт-Петербурга под руководством опытного спортсмена Александра Душейко. Дхаулагири (или Белая гора) находится в Гималаях, в центральной части Непала, и считается одним из самых сложных для восхождения восьмитысячников. Экспедиция стартовала 6 сентября. В этот день Александр Душейко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил: «Получили все необходимые документы и разрешения на восхождения, закупили продукты больше 800 кг, веревки больше одного километра, базовые палатки, плиты, газ и генератор, приятным бонусом стал "старлинк" спутниковый интернет. Погода не радует, но мы сознательно вышли раньше, чтобы успеть акклиматизироваться и провесить гору, до начала сезона».

Изначально команда состояла из 14 человек, однако по разным причинам несколько участников уже во время экспедиции отказались от восхождения. «Остаются на штурм девять участников, но зато одни профессионалы и очень сильные высотники, больше половины "Снежные Барсы"»,— сообщил господин Душейко в соцсетях 23 сентября. Это был его последний пост об экспедиции. В той же публикации он отметил, что прогноз погоды на ближайшие десять дней «не радует»: «За все время было только два нормальных солнечных дня и парочка с переменной облачностью».

Один из участников экспедиции, Денис Алексенко, в подробном отчете о восхождении на портале Mountain.ru рассказал, что погоду ждали с 22 по 29 сентября. Штурмовой выход к вершине начали 30 сентября. К тому моменту из команды из-за травмы ноги выбыл еще один участник Владимир Переседов: 21 сентября он пострадал от камнепада.

Денис Алексенко в отчете также отметил, что все полтора месяца российская команда была на горе в одиночестве.

«Дхаулагири менее популярна именно для коммерческих восхождений, а спортивных восхождений на любые восьмитысячники совершаются единицы,— прокомментировал “Ъ” член Федерации альпинизма РФ и инструктор Школы альпинизма Санкт-Петербурга Тихон фон Штакельберг.— Сезон для восхождения — в сентябре и октябре. Под гору можно подходить разными путями, но классический маршрут восхождения один».

Артем Ценцевицкий и Денис Алексенко пошли на штурм 5 октября в 4:30, достигли вершины в 15:47 и вернулись в лагерь на высоту 7400 м в 19:30. Об этом рассказал сам господин Алексенко. Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой и Валерий Шамало пошли на штурм восьмитысячника 6 октября в 7:00. Однако Валерий Шамало повернул назад, не доходя до вершины, и вернулся в лагерь самостоятельно.

Оставшаяся команда из пяти человек последний раз вышла на связь в 23:00. Тела альпинистов обнаружили 8 октября на высоте 6800 м во время облета на вертолете.

Они сорвались на высоте 7800 м, сообщала ранее Школа альпинизма Санкт-Петербурга.

Спустя восемь дней после обнаружения тел погибших и двух неудачных попыток эвакуации альпинистов удалось спустить с горы. Возвращение команды в Россию будет координировать посольство РФ в Непале и страховая компания. Эвакуация была проведена с помощью long-line (троса, спущенного с вертолета). «Эвакуация тел со склона Дхаулагири с высоты 7000 м в Итальянский базовый лагерь (3660 м) успешно завершена сегодня утром в 8:00 по мск. Сейчас идет подготовка к транспортировке, сегодня вечером все тела будут доставлены в Катманду. Консульская служба посольства РФ в Катманду занимается оформлением документов для дальнейшей транспортировки в Россию»,— говорится в сообщении Школы альпинизма Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

По данным издания The Himalayan Times, спасательную операцию координировал Мингма Шерпа — альпинист из Непала, совершивший к 2011 году восхождение на все 14 восьмитысячников, и глава непальского туристического агентства Seven Summit Treks.

Тела с места трагедии подняли гиды IFMGA (Международный союз ассоциаций горных гидов) Дава Пхинджо Бхоте и Лакпа Бхоте. Российские альпинисты в спасательной операции не участвовали. Общая страховая сумма, за счет которой осуществляется эвакуация, составила $200 тыс. на пять человек, рассказали “Ъ” в онлайн-сервисе Save Pro Life, через который Александр Душейко оформлял страховку.

На странице «ВКонтакте» онлайн-сервиса Save Pro Life сообщалось, что тела спортсменов будут доставлены в Teaching Hospital в столицу Непала. «Сейчас тела Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого находятся в Катманду»,— говорится в сообщении, размещенном в группе во «ВКонтакте» спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза». В посольстве РФ в Катманду не смогли оперативно ответить на просьбу корреспондента “Ъ” подтвердить эту информацию. В Федерации альпинизма Ленинградской области, старшим тренером которой был Александр Душейко, также не ответили на запрос “Ъ”. Президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко сообщал СМИ, что в течение трех дней погибших доставят в Россию.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург