Базовым станциям расставят оценки

Минпромторг предложил оценивать степень импортозамещения для телеком-оборудования (базовых станций связи и т. д.) с помощью балльной системы, наравне с другими классами электроники. Этот вопрос обсуждался последние несколько лет, но не находил единого решения с Минцифры и участниками рынка. По новой инициативе Минпромторга российские производители оборудования смогут заказывать его разработку в других странах, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления Минпромторга о смене требований к классификации телеком-оборудования в части импортозамещения, документ был выложен на портале regulation.gov.ru 29 августа, обсуждение продлится до 29 сентября. Министерство предлагает перенести регулирование этой категории оборудования под постановление правительства (ПП) №719 от 2015 года (о подтверждении производства российской промышленной продукции), тогда как сейчас его регулирует ПП №878 (о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ).

Минпромторг предлагает определять уровень российскости телеком-оборудования через подтверждение решения в Торгово-промышленной палате (ТПП), а не на межведомственном экспертном совете. В пояснительной записке говорится, что проект направлен на упрощение процедуры присвоения электронике статуса оборудования российского происхождения, таким образом оно будет включаться в реестр радиоэлектронной продукции министерства «в едином порядке» с другой техникой. Летом Минцифры совместно с Минпромторгом обсуждали, что планируют ввести балльную систему оценки российского происхождения для телеком-оборудования до конца 2024 года (см. “Ъ” от 3 июля).

В Минпромторге пояснили “Ъ”, что действующий механизм включения телеком-оборудования в реестр существенно отличается от механизма включения прочей радиоэлектронной продукции.

Сейчас оценка локализации идет с привлечением межведомственного экспертного совета, а расчет уровня — в том числе в «зависимости от удельного веса технологических операций» (чем выше число операций с электроникой, например, внедрение отечественных компонентов, тем выше уровень локализации). «Такой механизм имеет недостатки с точки зрения сроков рассмотрения документов и другие»,— говорит представитель министерства, добавляя, что до 2030 года планируется довести долю отечественной компонентной базы в российском оборудовании до 75% (в 2026 году, по прогнозу, показатель должен составить 10%). В ТПП отказались от комментариев, в Минцифры не ответили “Ъ”.

Тем не менее у ряда производителей оборудования изменения вызывают вопросы. У НТЦ «Протей» — в части уточнения деталей механизма отраслевой экспертизы и начисления баллов. «Телеком-оборудование очень наукоемкий и узкоспециализированный сегмент высокотехнологичной промышленности»,— объясняет заместитель гендиректора по работе с органами власти «Т8» (производитель оборудования) Александр Сенюков. Чтобы проводить экспертизу по нему, нужны специалисты, которые постоянно повышают знания и опыт. Такие эксперты «единичные на рынке».

При этом требования ПП №878 по локализации оборудования жестче, чем требования ПП №719, отмечает директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, включает «Резонит», «Кремний-Эл» и др.) Иван Покровский. Например, в ПП №719 нет требования по разработке оборудования на территории РФ, достаточно иметь лицензию на разработку. «Таким образом, при переносе телеком-оборудования под регулирование ПП №719 российские производители смогут закупать разработку у иностранных компаний, после чего начинать процедуру локализации сборки конечного оборудования в РФ»,— говорит он.

Тимофей Корнев, Алексей Жабин