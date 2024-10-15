Кто такие квадроберы

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Чем занимаются квадроберы

Квадроберы (термин происходит от соединения латинского quattuor — «четыре» и английского aerobics — «аэробика») — это люди, преимущественно дети и подростки, подражающие способу передвижения, внешности и повадкам животных. С целью достигнуть внешнего сходства с кошками, собаками, лисами, медведями и другими зверями эти люди надевают маски, хвосты, костюмы и другие элементы одежды, а также иногда повторяют повадки животных — кувыркаются, прыгают, передвигаются на четырех конечностях и пародирует звуки, например лай или урчание.

Квадробика — это вид физической активности, которая подразумевает передвижение на четвереньках, имитирующее движения животных.

Как возникла квадробика

Создателем квадробики часто называют японского спортсмена Кеничи Ито по прозвищу Человек-Обезьяна, который в 2015 году пробежал стометровку за 15,71 сек. и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще одним предшественником квадробики называют появившееся в 2010 году в США спортивное направление — Animal Flow. Его основателем считается американский фитнес-тренер Майк Фитч. В своих занятиях он делал акцент на имитации поведения домашних и диких животных, которая включала в себя передвижение на четвереньках с опорой на ладони и стопы.

Иногда прототипом квадробики называют «первобытный» паркур француза Лео Урбана. Он исполняет акробатические и гимнастические трюки на ветках лесных деревьев, применяя в своей технике движения обезьян.

Не стоит путать квадроберов с фурри. Первые стремятся имитировать поведение зверей, в то время как вторые больше внимания уделяют костюмам и внешнему перевоплощению в конкретного вымышленного героя, а также художественным изображениям антропоморфных животных.

Распространение квадробики

В 2019 году квадробика приобрела популярность в США благодаря широкому распространению тематических видео в интернете. В России, а также в других странах бывшего СССР тренд стал популярным только весной 2024 года. Тогда подростки узнали о квадробике из социальных сетей: Likee, TikTok и YouTube. Затем за лето 2024 года продажи товаров для квадроберов выросли в 12 раз.

Первый русскоязычный сайт о квадробике был создан в 2021 году. К 2024 году в социальной сети VK стало расти число подписчиков групп для знакомств квадроберов между собой.

Увлечение квадробикой у подростков, по мнению доцента кафедры клинической психологии Казанского федерального университета Ильдара Абитова, обусловлено реакцией группирования со сверстниками — стремлением включаться в группы, объединенные неформальными отношениями. «Для подростков очень важно собираться и сплачиваться вокруг какой-то идеи. Особенно среди детей принято подражать друг другу во внешнем виде и поведении»,— отмечает психолог. Он также считает, что квадробика — это временный тренд, не представляющий опасности для общества. «Я не вижу никаких причин для переживаний»,— говорит психолог.

Кто пытался запретить квадробинг

11 сентября член Совета федерации от Ярославской области Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов, сказав, что «участие в ней травмирует психику и может привести к тяжелым последствиям».

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с призывом посодействовать введению запрета субкультуры квадроберов. Тогда его поддержал глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявив, что «государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества».

Затем 5 октября зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума начала разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадроберства. «Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд»,— сказала депутат.

13 октября стало известно, что квадробинг уже попал под запрет в Узбекистане. В МВД республики заявили, что увлечение квадробикой у детей будет рассматриваться как неисполнение родителями своих обязанностей. Там напомнили, что штраф по этой статье достигает 1,8 млн сумов ($150).

Ефим Брянцев