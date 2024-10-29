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Коммерсантъ FM
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Офис с банкирского плеча

Альфа-банк въедет в «Росбанк Плаза»

Альфа-банк выкупает бизнес-центр в центре Москвы, принадлежащий Росбанку. Недвижимость оценивалась в 14,4 млрд руб., однако на фоне дефицита офисных площадей в центре столицы такие инвестиции выгодны для покупателя. Тем более что Альфа-банк собирается развивать бизнес и расширяет штат сотрудников. Росбанк же присоединяется к Т-Банку, который развивает свой бизнес без отделений и также недавно приобрел офисные площади меньшего размера, чем продаваемый бизнес-центр.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что Альфа-банк в скором времени может стать собственником здания «Росбанк Плаза», принадлежащего Росбанку, на улице Маши Порываевой, 34 в Москве, рассказали несколько источников “Ъ”, близких к сделке. По словам одного из собеседников “Ъ”, на фоне присоединения к Т-Банку Росбанк сокращает площади, в том числе продает головной офис. В сентябре стало известно, что Росбанк (активы — 2,11 трлн руб.) будет присоединен в качестве филиала к Т-Банку (активы — 2,76 трлн руб.). За счет интеграции планируется сэкономить около 50 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 сентября).

Согласно опубликованной отчетности за первое полугодие 2024 года, Альфа-банк занимал четвертое место по активам — 9,53 трлн руб. Чистая прибыль за отчетный период превысила 71,1 млрд руб. Т-Банк находился на 11-м месте по активам (2,76 трлн руб.), Росбанк — на 12-м (2,11 трлн руб.). Чистая прибыль объединяющихся банков составляла соответственно 28,9 млрд и 6,8 млрд руб.

Альфа-банк является одним из немногих банков, чья стратегия направлена не на сокращение, а на расширение сети. По данным ЦБ, с начала текущего года число всех видов банковских подразделений в РФ сократилось на 2,38%, составив на 1 октября менее 24,8 тыс. У Альфа-банка на данный момент 1,36 тыс. допофисов. Активно расширять число офисов банк начал в прошлом году, увеличив их количество более чем на 321 офис, за девять месяцев 2024 года их число выросло еще на 140 офисов. По словам источника “Ъ”, близкого к сделке, банк нацелен на расширение бизнеса и развитие штата сотрудников, выбрав для нового офиса здание, наиболее близкое по локации к одной из своих штаб-квартир. «Закрытие этой сделки позволит Альфа-банку консолидировать свой бизнес в одной локации, что, в свою очередь, позволит оптимизировать бизнес-процессы»,— считает директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов.

Т-Банк недавно закрыл одну из крупнейших сделок на московском рынке офисной недвижимости в 2024 году. Кредитная организация арендовала почти 25 тыс. кв. м в гибком офисе в бизнес-центре «Искра-парк» на севере столицы (см. “Ъ” от 4 октября). Интеграция банков предполагает размещение ключевых сотрудников в одном месте, отмечает собеседник “Ъ”, близкий к Т-Банку.

«Росбанк Плаза» занимает восьмиэтажное здание и имеет общую площадь около 50 тыс. кв. м. Объект введен в эксплуатацию в 2009 году. Он входит в состав бизнес-центра, общая площадь которого составляет около 130 тыс. кв. м. Этот бизнес-центр имеет подземную парковку, рассчитанную более чем на 1 тыс. машино-мест.

Здание Росбанка экспонировалось на рынке по стоимости 14,4 млрд руб., говорят директор по продажам департамента офисной недвижимости Nikoliers Кирилл Кутявин и член совета директоров IBC Real Estate Екатерина Белова. Росбанк владел только частью данного делового комплекса, включая около 45 тыс. кв. м нежилых помещений, вторым собственником является «РВМ Капитал», уточняет госпожа Белова.

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При этом такие инвестиции, несмотря на значительные затраты, остаются привлекательными. Объект расположен в удачной локации, в районе Садового кольца, недалеко от станций метро «Красные ворота» и «Комсомольская». Уровень свободных площадей в этом бизнес-центре один из самых низких в Москве — около 2,5%, указывает исполнительный директор Remain Александр Богданов. Поэтому, по словам Кирилла Кутявина, учитывая дефицит офисных площадей, особенно в центральных районах Москвы, площади этого бизнес-центра будут, безусловно, востребованы у инвесторов. Кроме того, у города есть планы по развитию проспекта Сахарова (продолжение улицы Маши Порываевой), и комплекс зданий станет частью большого обновленного городского кластера, указывает один из собеседников “Ъ”.

В Альфа-банке и Росбанке воздержались от комментариев относительно сделки по покупке «Росбанк Плаза».

Дарья Андрианова, Ксения Дементьева, София Мешкова

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