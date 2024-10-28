Координационный центр мусульман осудил запрет хиджабов во владимирских школах

Введенный недавно во Владимирской области запрет на ношение религиозной одежды в школах направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, считают в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Опубликованный 26 октября приказ запретил носить в школах хиджабы, никабы и другую религиозную одежду. В КЦМСК усмотрели в запрете нарушение закона о равенстве прав и свобод (ст. 136 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его отношения к религии»,— говорится в Telegram-канале центра.

Пресс-служба КЦМСК подчеркнула важность традиционного женского одеяния для мусульман. Согласно правилам ислама, одежда женщины должна оставлять открытыми только ее лицо, кисти рук и стопы. «Это не просто религиозная одежда, это не религиозный атрибут — это ежедневная традиционная одежда мусульманки — символ ее чести и достоинства»,— говорится в заявлении центра.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на законопроект, который дает региональным и муниципальным властям и образовательным организациям право запрещать ношение религиозной и иной одежды, «полностью или частично скрывающей лицо».

Подробнее об этом — в материале «С никабами по-прежнему будут носиться».