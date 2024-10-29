Хватит, молл, торгцентров

Уже в следующем году по всей России объем ввода новых торговых центров может сократиться почти на треть. Такая ситуация сохранится до конца 2027 года, не исключают аналитики. Этот сегмент рынка коммерческой недвижимости становится все менее привлекательным для инвесторов из-за высокой стоимости строительства и заметной трансформации привычек потребителей, избегающих шопинга в моллах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из совместного исследования консалтинговой компании IBC Real Estate и инвестиционной компании Parus Asset Management, по итогам 2024 года в России будет введено 501 тыс. кв. м торговых площадей, что больше на 75% год к году. Однако уже в 2025 году этот сегмент покажет серьезное снижение, ожидают аналитики, прогнозирующие снижение ввода новых площадей на 30% год к году, до 350 тыс. кв. м. Такая тенденция сохранится на горизонте ближайших трех лет, уточняется в исследовании.

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Рост объема ввода торгцентров по итогам 2024 года — это результат завершения реализации объектов, строительство которых начиналось в 2018–2019 годах, отмечает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Во время пандемии многие девелоперы замедлили строительство торгцентров, но сейчас сроки действующих разрешительных документов истекают — это вынуждает собственников участков под такими объектами ввести их в эксплуатацию в текущем году, поясняет руководитель департамента коммерческой недвижимости Whitewill Александр Борисенко.

Из-за подорожания заемного финансирования по причине роста ключевой ставки ЦБ, которая 25 октября 2024 года была повышена до 21%, потенциальные инвесторы на рынке коммерческой недвижимости теперь меняют планы по работе с торговой недвижимостью, переориентируясь на складской сегмент, где, по данным NF Group, с января по середину октября 2024 года объем сделок достиг 4 млн кв. м. Сейчас на логопарки устойчивый спрос со стороны арендаторов или конечных покупателей, констатирует Евгения Хакбердиева.

Снижение интереса инвесторов к торговой недвижимости также связано с эволюцией потребительских привычек, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

На фоне развития онлайн-шопинга потребители ходят в торгцентры не за крупными покупками, как это было раньше, а чтобы провести досуг, поясняет руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Как сообщал “Ъ” 24 октября, драйверами посещаемости, в частности, крупноформатных торгцентров Москвы остаются рестораны и зоны развлечений. Кроме того, в современных жилых комплексах на первых этажах застройщиком создается вся необходимая инфраструктура, поэтому необходимости в посещении больших торгцентров нет, добавляет Александр Борисенко.

Снижение объемов ввода новых площадей сохранится в долгосрочном периоде из-за высокой ключевой ставки ЦБ, насыщенности этого сегмента рынка, дефицита участков под строительство таких объектов, прогнозирует директор по торговой недвижимости девелоперской MR Group Борис Маца. Новые объекты будут появляться на рынке точечно и по мере необходимости, например, при развитии города или района, отмечает Екатерина Ногай. Небольшие районные торгцентры в будущем станут основным направлением строительства, отмечает Александр Борисенко. По подсчетам CORE.XP, среди торговых объектов, открытие которых запланировано в ближайшие три года, лишь 8% имеют арендопригодную площадь от 45 тыс. кв. м.

София Мешкова