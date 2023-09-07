Флешка преградила путь к свободе

Мосгорсуд отменил решение Бабушкинского суда столицы, который ранее разрешил заменить неотбытую часть срока исправительными работами экс-начальнику первого подразделения главного управления связи Минобороны РФ Александру Оглоблину. Бывший генерал-майор получил 4,5 года по делу о завышении цен при закупке Минобороны РФ оборудования связи, из-за чего ведомству был причинен ущерб на сумму около 1,5 млрд руб. Причиной отмены решения суда первой инстанции стали в том числе взыскания, полученные осужденным в СИЗО, где экс-генерал руководит хозотрядом, в частности за флешку, найденную в оборудованной осужденным телестудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Оглоблин (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Оглоблин (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение о замене Александру Оглоблину неотбытой части наказания исправительными работами с вычетом 25% заработка в пользу государства Бабушкинский суд столицы принял 26 июля этого года. При этом бывшему генералу, который в феврале 2022 года получил 4,5-летний срок (его также лишили звания и наград), с учетом перерасчета времени, проведенного в СИЗО во время следствия, оставалось находиться за решеткой до января 2025 года. Срок Александр Оглоблин отбывает в столичном СИЗО-4, где он руководит работами хозяйственного отряда. На решение суда повлияли ряд благодарностей, объявленных экс-генералу администрацией следственного изолятора за ремонт радио- и электроаппаратуры, а также оборудование в СИЗО телестудии. Было учтено также, что Александр Оглоблин уже имеет предложение о трудоустройстве в одну из компаний.

Прокуратура, впрочем, с судебным решением не согласилась и опротестовала его в Мосгорсуде. На заседании апелляционной инстанции представитель надзорного ведомства указал, что у бывшего генерала имеются не только благодарности, но и ряд взысканий. В частности, он был наказан за несанкционированные перемещения по следственному изолятору, а также за то, что при оборудовании телестудии в ней нашли флешку, дающую возможность подключения к интернету. Наличие таких устройств у заключенных не допускается. При этом нужно отметить, что осужденные, работающие в хозотрядах, в связи с участием в различных работах традиционно пользуются большей свободой в перемещениях, чем другие заключенные.

Прокуратура также отметила, что бывший генерал не погасил до сих пор полуторамиллиардный ущерб по делу, и попросила отменить решение Бабушкинского райсуда.

Адвокат осужденного Борис Цахилов с претензиями надзорного органа не согласился и представил свои возражения, которые суд приобщил к делу. Он уточнил, что непосредственно Александру Оглоблину следствие вменило причинение ущерба на сумму 450 млн руб., а около 1,5 млрд фигурируют в «большом» деле, по которому проходят и другие фигуранты. Кроме того, напомнил защитник, Минобороны к его подопечному иск до сих пор не подавало: военное ведомство ждет приговора по делу остальных обвиняемых. Тем временем семья осужденного, по словам господина Цахилова, не дожидаясь иска, погашает ущерб, перечисляя по 50 тыс. руб. ежемесячно. Больше сделать нельзя, поскольку на имущество бывшего генерала был наложен арест, под которым оно до сих пор и находится.

Сам Александр Оглоблин, участвовавший в заседании с помощью видео-конференц-связи, напомнил, что он признал вину, раскаялся и его дело рассматривалось в особом порядке. Экс-генерал добавил, что уже отсидел две трети назначенного ему наказания и заплатил штраф, указанный в приговоре,— 800 тыс. руб. Он отметил, что получил от администрации СИЗО семь поощрений и был переведен на облегченный режим содержания. Мало того, ему предоставлялся 11-дневный отпуск, из которого он своевременно вернулся, никоим образом не допуская нарушения режима. Что касается наложенных на него взысканий, то экс-генерал отметил, что они появились уже после решения Бабушкинского суда. «Мне вменили то, за что ранее вынесли благодарности»,— сказал осужденный. Он заявил, что не знает, откуда взялась злополучная флешка в телестудии: в помещении, помимо него, бывали и другие люди. А перемещения по следственному изолятору он объяснил необходимостью руководства хозяйственными работами. Александр Оглоблин напомнил, что его ходатайство о замене неотбытого срока исправительными работами было поддержано соответствующей комиссией следственного изолятора единодушно, и подтвердил, что имеет предложение о трудоустройстве с начальным окладом 60 тыс. руб. и работа позволит ему быстрее погашать ущерб.

В итоге, заслушав стороны, Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил решение райсуда, отправил дело на новое рассмотрение, но уже в другом составе судей.

Как сообщал ранее “Ъ”, по «большому» делу о хищении средств Минобороны путем завышения цен при закупках оборудования проходили ряд предпринимателей и высокопоставленных сотрудников военного ведомства. Сначала под уголовное преследование попали бизнесмены, которые полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой. На основании показаний одного из них под стражей оказался Александр Оглоблин, выступавший в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров военного ведомства с «Воентелекомом». Ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Генерал-майор также заключил сделку о досудебном сотрудничестве, способствовав вместе с другими фигурантами аресту заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которому помимо хищений инкриминируется еще и взятка (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Судебный процесс в отношении двух последних, а также экс-сотрудника военной приемки Игоря Яковлева идет сейчас в 235-м гарнизонном военном суде. В заседаниях объявлен перерыв до середины сентября.

Алексей Соковнин