Инстасамка может стать новой солисткой «Ленинграда»

Сергей Шнуров ведет переговоры с командой блогера и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева), сообщил «Ъ» источник. ТАСС со ссылкой на директора артистки пишет, что она может стать новой солисткой группы «Ленинград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам представителя певицы, она намерена выпустить новый альбом, но будет ли он совместным с группой, неизвестно. По данным Telegram-канала Mash, Инстасамка и «Ленинград» уже записали демо-версию песни, предполагаемые сроки ее выхода также неизвестны. Совместные туры и клипы исполнители пока только обсуждают.

Группа «Ленинград» была образована в 1997 году. В 2008 году Сергей Шнуров сказал, что группа распалась, а спустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни. В марте 2019 года музыкант объявил о прощальном турне «Ленинграда». В сентябре 2022 года состоялся концерт «Ленинграда» в «Лужниках». Аналогичное мероприятие планировалось в 2023 году, но его отменили.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Музыкант бьется за аванс».