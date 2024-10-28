Инстасамка может стать новой солисткой «Ленинграда»
Сергей Шнуров ведет переговоры с командой блогера и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева), сообщил «Ъ» источник. ТАСС со ссылкой на директора артистки пишет, что она может стать новой солисткой группы «Ленинград».
Инстасамка (Дарья Зотеева)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам представителя певицы, она намерена выпустить новый альбом, но будет ли он совместным с группой, неизвестно. По данным Telegram-канала Mash, Инстасамка и «Ленинград» уже записали демо-версию песни, предполагаемые сроки ее выхода также неизвестны. Совместные туры и клипы исполнители пока только обсуждают.
Группа «Ленинград» была образована в 1997 году. В 2008 году Сергей Шнуров сказал, что группа распалась, а спустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни. В марте 2019 года музыкант объявил о прощальном турне «Ленинграда». В сентябре 2022 года состоялся концерт «Ленинграда» в «Лужниках». Аналогичное мероприятие планировалось в 2023 году, но его отменили.
Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Музыкант бьется за аванс».