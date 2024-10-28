Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инстасамка может стать новой солисткой «Ленинграда»

Сергей Шнуров ведет переговоры с командой блогера и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева), сообщил «Ъ» источник. ТАСС со ссылкой на директора артистки пишет, что она может стать новой солисткой группы «Ленинград».

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам представителя певицы, она намерена выпустить новый альбом, но будет ли он совместным с группой, неизвестно. По данным Telegram-канала Mash, Инстасамка и «Ленинград» уже записали демо-версию песни, предполагаемые сроки ее выхода также неизвестны. Совместные туры и клипы исполнители пока только обсуждают.

Группа «Ленинград» была образована в 1997 году. В 2008 году Сергей Шнуров сказал, что группа распалась, а спустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни. В марте 2019 года музыкант объявил о прощальном турне «Ленинграда». В сентябре 2022 года состоялся концерт «Ленинграда» в «Лужниках». Аналогичное мероприятие планировалось в 2023 году, но его отменили.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Музыкант бьется за аванс».

Фотогалерея

Подруги, жены и солистки лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова

Предыдущая фотография
Оксана Акиньшина, подруга Сергея Шнурова с 2003 по 2007 год

Оксана Акиньшина, подруга Сергея Шнурова с 2003 по 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Ресторатор Матильда (Елена) Мозговая, третья жена Сергея Шнурова. Брак продлился с 2010 по 2018 год

Ресторатор Матильда (Елена) Мозговая, третья жена Сергея Шнурова. Брак продлился с 2010 по 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вокалистка «Ленинграда» в 2007–2008 и 2010–2013 годах Юлия Коган (Юля Ноги)

Вокалистка «Ленинграда» в 2007–2008 и 2010–2013 годах Юлия Коган (Юля Ноги)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Алиса Вокс (Бурмистрова), вокалистка «Ленинграда» с 2012 по 2016 год

Алиса Вокс (Бурмистрова), вокалистка «Ленинграда» с 2012 по 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2016–2017 годах с группой «Ленинград» выступала Василиса Старшова

В 2016–2017 годах с группой «Ленинград» выступала Василиса Старшова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Флорида Чантурия, вокалистка и бэк-вокалистка группы с 2016 года

Флорида Чантурия, вокалистка и бэк-вокалистка группы с 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктория Кузьмина была вокалисткой группы с 2017 по 2020 год

Виктория Кузьмина была вокалисткой группы с 2017 по 2020 год

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2021 году солисткой нового проекта Сергея Шнурова — группы «Зоя» стала Ксения Руденко

В 2021 году солисткой нового проекта Сергея Шнурова — группы «Зоя» стала Ксения Руденко

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ольга Абрамова, дочь уральского бизнесмена Валерия Абрамова, четвертая жена Сергея Шнурова. Брак продлился с 2018 по октябрь 2024 года

Ольга Абрамова, дочь уральского бизнесмена Валерия Абрамова, четвертая жена Сергея Шнурова. Брак продлился с 2018 по октябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Оксана Акиньшина, подруга Сергея Шнурова с 2003 по 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Ресторатор Матильда (Елена) Мозговая, третья жена Сергея Шнурова. Брак продлился с 2010 по 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вокалистка «Ленинграда» в 2007–2008 и 2010–2013 годах Юлия Коган (Юля Ноги)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Алиса Вокс (Бурмистрова), вокалистка «Ленинграда» с 2012 по 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2016–2017 годах с группой «Ленинград» выступала Василиса Старшова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Флорида Чантурия, вокалистка и бэк-вокалистка группы с 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктория Кузьмина была вокалисткой группы с 2017 по 2020 год

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2021 году солисткой нового проекта Сергея Шнурова — группы «Зоя» стала Ксения Руденко

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ольга Абрамова, дочь уральского бизнесмена Валерия Абрамова, четвертая жена Сергея Шнурова. Брак продлился с 2018 по октябрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...