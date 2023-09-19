Организаторы объяснили отмену концерта «Ленинграда» в «Лужниках»

Концерт группы «Ленинград» отменили, поскольку организаторам не удалось согласовать мероприятие. Об этом сообщила глава компании-организатора концерта «SAV Entertainment» Надежда Соловьева. Выступление группы «Ленинград» должно было состояться 16 сентября в «Лужниках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам не согласовали концерт, вот и все»,— рассказала НСН госпожа Соловьева. Она отметила, что согласовать концерт не удалось впервые.

Билеты на концерт «Ленинграда» в «Лужниках» пропали из продажи в конце августа, но сообщений о его отмене тогда не было. Первое уведомление об отмене было опубликовано на сайте билетного оператора за два дня до концерта — 14 сентября. Причины такого решения не уточнялись.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Москва не услышит "Ленинград"».