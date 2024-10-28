Молдавским выборам сулят катастрофу

Центризбирком Молдавии в понедельник представил в Конституционный суд (КС) документы с результатами референдума о европейской интеграции, проведенного одновременно с первым туром президентских выборов. Учитывая, что КС должен подтвердить или отклонить результаты референдума в течение десяти дней, его решение будет объявлено уже после второго тура выборов 3 ноября, в ходе которого главным вопросом будет европейский выбор Молдавии и отношения с Россией. На прошедших накануне теледебатах добивающаяся переизбрания президент Майя Санду и ее соперник Александр Стояногло обвинили друг друга в попытках ввергнуть страну в катастрофу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На теледебатах президент Молдавии Майя Санду называла своего оппонента Александра Стояногло «троянским конем» и «кандидатом Москвы», а тот упирал на то, что за четыре года у власти она не сделала ничего полезного для страны

Фото: Стрингер / РИА Новости На теледебатах президент Молдавии Майя Санду называла своего оппонента Александра Стояногло «троянским конем» и «кандидатом Москвы», а тот упирал на то, что за четыре года у власти она не сделала ничего полезного для страны

Фото: Стрингер / РИА Новости

Окончательное решение о том, будут ли признаны итоги референдума о европейской интеграции Молдавии, прошедшего в один день с первым туром президентских выборов, 20 октября, вынесет Конституционный суд. В понедельник ЦИК страны направил в КС постановления об участии граждан в референдуме, протоколы подведения итогов голосования и другие документы, согласно которым явка составила 50,72%, что позволяет считать референдум состоявшимся.

По данным ЦИКа, на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» ответили «да» 749 719 человек, «нет» — 739 155 человек. Таким образом, разница между сторонниками и противниками изменения Конституции составила всего 10 564 голоса — около 0,75% участников референдума.

Согласно Избирательному кодексу Молдавии, после получения документов Центризбиркома Конституционный суд в течение десяти дней должен их рассмотреть и своим постановлением подтвердить или отклонить результаты голосования.

Вердикт КС станет известен уже после того, как по итогам второго тура выборов, намеченного на 3 ноября, страна узнает имя своего следующего президента. В ходе первого тура наибольшее число голосов — 42,49% набрала действующий президент Майя Санду. Во второй тур также вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло (25,95%).

Масла в огонь неутихающего скандала вокруг первого тура выборов и референдума по евроинтеграции подлил в воскресенье бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере.

«Нынешний президент видела себя президентом с первого тура, а что касается референдума, то это катастрофа. По моему мнению, фальсификация лежит на поверхности, и она была со стороны правительства и ЦИКа. Где еще премьер-министра и министров можно видеть раздающими пропагандистские газеты в поддержку референдума и Майи Санду?» — заявил он в эфире телеканала GRT.

На том обстоятельстве, что референдум по европейской интеграции, который должен был обеспечить комфортную победу Майи Санду, оказался неубедительным, попытался сыграть Александр Стояногло. «Вы организовали референдум только для консолидации ваших сторонников на выборах президента и тем самым вызвали протестное голосование. Много людей не пришли, другие голосовали против»,— заявил он в ходе воскресных теледебатов с Майей Санду.

Майя Санду свое выступление на дебатах начала с зачитывания обвинений в адрес оппонента, назвав его «троянским конем» и «кандидатом Москвы», а также предупредив зрителей: в случае победы этого политика он «будет выполнять волю преступных элементов». По ее словам, «деньги на его кампанию выделяют те, кто стремится дестабилизировать ситуацию в стране».

«Преступными элементами», стоящими за Александром Стояногло, госпожа Санду считает находящегося в Москве лидера запрещенного в стране оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, уехавшего в Лондон банкира Вячеслава Платона и экс-президента, лидера Соцпартии Игоря Додона, который в первом туре поддержал господина Стояногло. Самым скандальным в обвинительной части выступления на дебатах госпожи Санду стало высказывание о том, что Илан Шор якобы украл у нее в первом туре целых 300 тыс. голосов.

«Откуда взялась эта цифра? Почему не 200 тысяч или 400 тысяч? Что знаете вы и о чем молчите?» — контратаковал Александр Стояноголо, потребовав доказательств подкупа избирателей его сторонниками. Он также предложил Майе Санду ответить на вопрос о том, почему же она не потребовала отмены выборов, если столь масштабный подкуп имел место.

В то время как Майя Санду пугала избирателей внешним заговором, ее оппонент сделал акцент на итогах первого срока правления президента Санду, сочтя их губительными для страны.

«В период вашего правления в Молдове ничего не построили. Компании уходят из страны. А вы как президент выдвинули только восемь законодательных инициатив. Вы умеете только закрывать. Детские сады, школы, университеты, телеканалы, сайты. Целые предприятия покидают нашу страну. Чем вы занимаетесь, госпожа президент?» — обратился к Майе Санду ее оппонент. «Вы на Конституции клялись решать приднестровскую проблему через предоставление особого статуса непризнанной республике. За все время вашего мандата вы не провели ни единой встречи с руководством Приднестровья. Готовность вступить в ЕС без Приднестровья, о которой вы говорите,— это путь к потере региона, к потере государственности Молдовы»,— продолжал Александр Стояногло.

Обращаясь к Майе Санду, он предложил ей до выборов подписать соглашение о необратимости курса европейской интеграции. «Я выступаю за европейскую модернизацию, за европейское развитие Молдавии, за то, чтобы нейтральная Молдавия стала поставщиком безопасности в регионе»,— заявил оппозиционный кандидат.

Подвергнув критике введение Кишиневом санкций против России, которые, по его словам, лишили страну преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов, Александр Стояногло также пообещал в случае победы на выборах иметь «самые лучшие отношения с Украиной» и назвал «важнейшим партнером» Румынию.

В конце дебатов он также призвал Майю Санду признать итоги второго тура выборов, если она их проиграет. «Предлагаю вам подписать публичное соглашение. Вы признаете итоги выборов президента в случае своего поражения, а я не буду призывать своих сторонников в Кишинев на общенациональный протест в случае своего проигрыша»,— предложил Александр Стояногло. Однако Майя Санду от этого предложения отказалась, призвав избирателей поддержать ее во втором туре и тем самым «сохранить мир и европейский путь».

Комментируя итоги дебатов, вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил, что «Майя Санду и ее сторонники угрожают обществу собственным провалом, представляя возможный проигрыш "катастрофой" для Республики Молдова», поскольку «отказываются признавать собственные ошибки, беззакония, управленческие промахи, некомпетентность и высокомерие».

В этой ситуации исход выборов решит то, какая часть протестного электората, голосовавшего за оппозиционных кандидатов в первом туре, будет готова поддержать Александра Стояногло, а какая — Майю Санду. Пока не голосовать за госпожу Санду призвали три бывших кандидата в президенты — Ион Кику, Василий Тарлев и Наталья Морарь.

Сергей Строкань