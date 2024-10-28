Суд снял арест с 20 млн рублей депутата Госдумы Ковпака по делу о банкротстве

Арбитражный суд Свердловской области отменил обеспечительные меры и снял арест с денежных средств уральского депутата Госдумы Льва Ковпака в рамках банкротного дела «Продовольственной компании». Как указано в материалах суда, в сентябре суд снял арест с 20 млн руб. находящиеся на расчетном счете депутата, заявление об отмене обеспечительных мер подавал Лев Ковпак. Обеспечительные меры были приняты еще в марте 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности Льва Ковпака, его отца и основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, Веронику Ковпак и три ООО. С них хотели взыскать около 1 млрд руб. Но суд отказался привлекать депутата к субсидиарной ответственности. В материалах суда заявлялось, что из-за ареста средств, депутат несет убытки, так как деньги находились на расчетном счете банка «Открытие». И поскольку «Открытие» вошел в Группу ВТБ, то с августа 2024 года процентная ставка по счету, на котором находятся арестованные деньги, по состоянию на 13 сентября составляет 0,001%.

«Ковпак Л.И. как клиент Банка в связи с арестом не может снять денежные средства и перевести их на счет Банка "ВТБ"; при этом в Банке "ВТБ" ставки по депозитам варьируются от 20% до 25%. С учетом инфляционных процессов Ковпак Л.И. несет неоправданные убытки, связанные со снижением процентной ставки по счету и невозможностью размещения денежных средств на более выгодных условиях»,– указано в материалах суда. Данные обстоятельства, по мнению суда, являются «заслуживающими внимания и достаточными для отмены обеспечительных мер».

При этом, в суде отмечается, что в отношении Льва Ковпака сохраняются обеспечительные меры в виде наложения ареста на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 50, стоимостью более 1 млрд руб., что полностью обеспечивает какие-либо потенциальные права заявителей по банкротному делу.

Рассмотрение дела о банкротстве тянется уже несколько лет. Конкурсный управляющий ранее полагал, что депутат занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Но суд пришел к выводу, что сделки, на которые указывалось, по итогу «не изменили и не могли изменить структуру имущества» компании-должника и не могли привести ее к банкротству. В отношении ООО «Продовольственная компания» до апреля 2025 года действует процедура конкурного производства. По данным Rusprofile, конкурсным управляющим является Ольга Бакина.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Семья не взяла ответственность».

Мария Игнатова