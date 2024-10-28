ВТБ ожидает квартальный рекорд прибыли в октябре—декабре

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) подтверждает прогноз чистой прибыли на 2024 год на уровне 550 млрд руб., сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, группа также ожидает рекорд чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в октябре—декабре текущего года в размере 175 млрд руб.

Зампред правления ВТБ напомнил, что в четвертом квартале положительный эффект на показатели окажет выделение во отдельное юридическое лицо замороженных активов и пассивов. Также, отметил он, ожидается погашение крупных кредитов, что позитивно повлияет на стоимость риска юрлиц.

Согласно отчету, за девять месяцев текущего года ВТБ получила чистую прибыль по МСФО 375 млрд руб. Это на 0,3% меньше, чем за тот же период годом ранее. Чистые операционные доходы до резервов за этот период составили 248,9 млрд руб. в третьем квартале (+2,2% год к году) и 770,3 млрд руб. за девять месяцев (-11,2% год к году). Чистые комиссионные доходы по итогам третьего квартала составили 74,2 млрд руб. (+22,4% год к году). За девять месяцев чистые комиссионные доходы достигли 186,6 млрд руб. (+18%).

В 2023 году группа ВТБ получила 432,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что стало рекордом. В третьем квартале 2023 года чистая прибыль составила 86,5 млрд руб. За девять месяцев 2023 года прибыль ВТБ достигла 376,3 млрд руб.

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