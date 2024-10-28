Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Капвложения сбиваются вокруг государства

Мониторинг инвестиций

Свежий анализ (.pdf), опубликованный экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), зафиксировал, в частности, ослабление (по косвенным признакам) частной инвестактивности во второй половине третьего квартала. Так, уровень предложения инвесттоваров «заметно снизился, а в августе незначительно увеличился, лишь частично компенсировав предшествующее снижение» (см. график). На этом фоне объем строительства стабилизировался.

Напомним, сильное расхождение предложения инвесттоваров с официальными данными о бурном росте капвложений в первом-втором кварталах 2024 года в ЦМАКП объясняют вероятным влиянием производства военной продукции (см. “Ъ” от 20 сентября). «Рентабельность в большинстве отраслей снижается, в ряде из них она сравнялась или стала ниже "стоимости денег", что дестимулирует частные инвестиции»,— отмечают аналитики центра. Впрочем, есть и другие профессиональные мнения о структуре и источниках роста капвложений в 2023–2024 годах (см. “Ъ” 8 октября): он происходил во всех основных отраслях, но во многом объяснялся удорожанием критических инвесттоваров в разы. С большой вероятностью рост капвложений в целом сконцентрирован в компаниях, которые получают наибольшую поддержку государства, независимо от отраслевой принадлежности, что позволяет им компенсировать текущий уровень ставок по кредитам.

Хотя расчеты ЦМАКП действительно фиксируют торможение предложения инвесттоваров, его уровень в августе 2024 года был более чем на 10% выше среднемесячных показателей 2019 года. Свежие опросы компаний Банком России констатируют, что с третьего квартала инвестактивность замедляется, но исторически остается на максимумах. «Замедление инвестиций — нормальный процесс в условиях роста ограничений на стороне предложения (прежде всего со стороны рынка труда). Жесткая ДКП также сдерживает начало новых инвестпроектов. Но главным ограничением сейчас являются все-таки люди, а не ставка»,— убеждены аналитики Telegram-канала MMI. По оценкам ЦМАКП, в августе безработица продолжала устойчиво снижаться, а спрос на труд стабилизировался на очень высоком уровне, и, «идет ли речь о сломе тенденции под воздействием беспрецедентно жестких мер Банка России или (пока) лишь о флуктуации тренда, говорить рано».

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...