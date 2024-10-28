Капвложения сбиваются вокруг государства

Свежий анализ (.pdf), опубликованный экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), зафиксировал, в частности, ослабление (по косвенным признакам) частной инвестактивности во второй половине третьего квартала. Так, уровень предложения инвесттоваров «заметно снизился, а в августе незначительно увеличился, лишь частично компенсировав предшествующее снижение» (см. график). На этом фоне объем строительства стабилизировался.

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Напомним, сильное расхождение предложения инвесттоваров с официальными данными о бурном росте капвложений в первом-втором кварталах 2024 года в ЦМАКП объясняют вероятным влиянием производства военной продукции (см. “Ъ” от 20 сентября). «Рентабельность в большинстве отраслей снижается, в ряде из них она сравнялась или стала ниже "стоимости денег", что дестимулирует частные инвестиции»,— отмечают аналитики центра. Впрочем, есть и другие профессиональные мнения о структуре и источниках роста капвложений в 2023–2024 годах (см. “Ъ” 8 октября): он происходил во всех основных отраслях, но во многом объяснялся удорожанием критических инвесттоваров в разы. С большой вероятностью рост капвложений в целом сконцентрирован в компаниях, которые получают наибольшую поддержку государства, независимо от отраслевой принадлежности, что позволяет им компенсировать текущий уровень ставок по кредитам.

Хотя расчеты ЦМАКП действительно фиксируют торможение предложения инвесттоваров, его уровень в августе 2024 года был более чем на 10% выше среднемесячных показателей 2019 года. Свежие опросы компаний Банком России констатируют, что с третьего квартала инвестактивность замедляется, но исторически остается на максимумах. «Замедление инвестиций — нормальный процесс в условиях роста ограничений на стороне предложения (прежде всего со стороны рынка труда). Жесткая ДКП также сдерживает начало новых инвестпроектов. Но главным ограничением сейчас являются все-таки люди, а не ставка»,— убеждены аналитики Telegram-канала MMI. По оценкам ЦМАКП, в августе безработица продолжала устойчиво снижаться, а спрос на труд стабилизировался на очень высоком уровне, и, «идет ли речь о сломе тенденции под воздействием беспрецедентно жестких мер Банка России или (пока) лишь о флуктуации тренда, говорить рано».

Артем Чугунов