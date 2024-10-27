«Динамо» обыграло «Химки» со счетом 4:3 в матче РПЛ

Московское «Динамо» победило подмосковные «Химки» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Матч прошел на стадионе «Арена Химки» и окончился со счетом 4:3. Московский клуб набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Химки» набрали 11 баллов, заняв 13-е место.

В составе «Динамо» отметились голами Даниил Фомин, Роберто Фернандес, Артур Гомес Лоренсо и Муми Нгамале. В подмосковной команде отличились Лукас Вера и Зелимхан Бакаев. Кроме того, на 75-й минуте матча полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий забил мяч в свои же ворота.

Всего в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано восемь матчей. Так, сегодня, 27 октября. «Зенит» сыграл с «Локомотивом». Матч закончился ничьей со счетом 1:1.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гонка преследователей».