Гонка преследователей

В центральном матче 13-го тура чемпионата России два преследователя лидера первенства «Краснодара» — «Зенит» и «Локомотив» выдали в Санкт-Петербурге боевую игру, завершившуюся ничьей — 1:1.

«Локомотив» в этом матче очень недурно — энергично, цепко — начал, но вскоре чуть ли не на полчаса очутился в таком положении, которое, могло показаться, обещало ему грандиозные проблемы. Оборона — не самое сильное звено этой команды, а «Зенит» терзал ее жестоко и делал все правильно — не раскатывал подолгу мяч, давая возможность осмотреться и расставиться, а взрывался и взрывался резкими выпадами — по центру, по флангам. И если у кого-то возникло ощущение, что что-то вот-вот у него созреет, этого человека стоило понять. Эпизоды, когда «Локомотив» спасался, по сути, на тоненького, были. Был побег Андрея Мостового от Максима Ненахова и Жерзино Ньямси после заброса с зенитовской половины. Но голкипер Илья Лантратов встретил его с таким ледяным равнодушием, будто для него подобные выходы — рутина, случается по дюжине за матч. Был острейший прострел уже не с левого, а с правого фланга Густаву Мантуана на Матео Кассьерру. Его в последнее мгновение перехватил Сесар Монтес. Он чуть не срезал мяч в собственные ворота, но обошлось.

А «Локомотив» терпел, терпел — и все-таки дотерпел до того момента, когда «Зенит» слегка ослабил хватку. И тут уже железнодорожники с удовольствием нырнули в свою атакующую стихию.

Перед перерывом Монтес почти замкнул несущую смертельную угрозу подачу с угловой отметки, а Алексей Батраков выдал один из своих изумительных пасов — из борьбы, на располагавшегося позади него, то есть вне зоны видимости, Дмитрия Воробьева. Тот стрелял из убойной позиции, но отправил мяч над перекладиной.

А после отдыха все стало еще занимательнее. «Локомотив», может, переоценив свои возможности и чересчур увлекшись наступательной идеей, нарвался на реактивный выпад «Зенита» и безупречный пас Клаудинью на Мостового, которому на сей раз Лантратов помешать не мог при всем желании. А переваривая оплеуху, «Локомотив» прошел через безумно непростой отрезок — с зенитовскими наскоками и собственными срывами. Но ведь переварил же и, освеженный заменами тренера Михаила Галактионова, больно огрызнулся в ответ. «Джокер» Сергей Пиняев, которому мяч достался после перехвата, запустил его Алексею Батракову. Тому было непросто подстроиться под эту передачу, но он подстроился и пробил, огорошив зенитовского вратаря Евгения Латышонка.

Страсти кипели. И трибуны требовали от судьи Сергея Карасева удалить Батракова, срубившего Густаву Мантуана. Однако Карасев вторую желтую карточку не достал, не захотел нарушать ей это хрупкое равновесие. Батраков, правда, все равно покинул поле досрочно — из-за травмы. Но «Локомотив» ничью, первую в чемпионате, сберег и без него. Она оставила его на третьем месте в двух очках позади «Зенита». Петербуржцы же догнали по набранным баллам «Краснодар». Но у того есть матч в запасе, который он в понедельник проведет в гостях против «Крыльев Советов».

«Разогревом» к этому матчу стали две воскресные выездные встречи с участием московских клубов, преследующих тройку лидеров, с командами, вряд ли мечтающими о чем-то большем, чем выживание в элите. Обе завершились для грандов благополучно, но в обеих к счастливому для себя финалу фавориты добрались через приключения.

«Спартак» в принципе был очень хорош в матче с «Нижним Новгородом», но отличался какой-то исключительной незадачливостью.

Прежде всего это касалось Кристофера Мартинса. Однажды в первом тайме он ринулся к отскочившему от Никиты Медведева мячу и, как смотрелось со стороны, нашел все-таки то, что искал,— фол со стороны вратаря. Партнеры Мартинса, судя по их лицам, сами не ожидали, что, когда в дело вступит VAR, ситуация предстанет совсем в ином свете. Ну да, арбитру Владимиру Москалеву нетрудно было убедиться, что это спартаковец воткнулся во вратаря, затем упав так, словно подорвался на противопехотной мине. Вместо пенальти Мартинс заработал желтую карточку.

А вскоре ему довелось расстреливать Медведева в упор. И снова голкипер был хорош. А Эсекьель Барко, добивая мяч, не сумел попасть в пустой угол.

Во втором тайме спартаковская активность, впрочем, была вознаграждена. Медведев, выручавший «Нижний Новгород», вдруг допустил грубую ошибку, подарив мяч сопернику. А Тео Бонгонда, дриблингом проложив себе путь в удобную точку внутри штрафной, воткнул мяч в сетку. А в концовке контратака «Спартака» вылилась в запущенный Шамаром Николсоном с помощью рикошета «парашютик» над Медведевым. «Спартак» победил — 2:0.

Матч «Динамо» был еще веселее. В нем все крутилось и мельтешило, словно в калейдоскопе.

Динамовцы в середине первого тайма после углового открыли счет, химчане тут же его сравняли. Перед перерывом, когда отсчитывалось компенсированное время, уже «Химки» вышли вперед. Но «Динамо» успело до паузы отыграться.

Во второй половине этого лихого матча Артур замкнул передачу Бителлу, и химчане оказались в роли догоняющих. А когда Муми Нгамалё в падении дотянулся до прострела Эль-Мехди Маухуба, сомнений в том, что все худшее для «Динамо» позади, практически не осталось: перевес в два мяча, играть еще четверть часа с небольшим, а «Химки» производят впечатление команды, весь запас кислорода растратившей. Но нет, сразу после гола Нгамалё отличился еще один динамовец — Александр Кутицкий. Но он срезал мяч в собственные ворота, и интрига ожила, продержавшись до финального свистка, зафиксировавшего динамовский успех в перестрелке — 4:3.

Благодаря ему «Динамо» опередило разошедшийся накануне миром — 0:0 — с «Факелом» ЦСКА, выйдя на чистое четвертое место с отставанием в два балла от «Локомотива». «Спартак» идет шестым, а расстояние от него до динамовцев составляет четыре очка.

Алексей Доспехов