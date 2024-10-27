Главные новости за выходные 26–27 октября

Рядом с нежилым населенным пунктом Манев Климовского района Брянской области пограничники и сотрудники Росгвардии предотвратили попытку пересечения госграницы «вооруженной группой лиц».

Пятеро из шести заключенных, сбежавших из колонии в Липецке через вырытый тоннель, задержаны правоохранителями. Уроженцы Средней Азии, отбывавшие сроки за изнасилования и оборот наркотиков, планировали добраться до границы с Казахстаном, но смогли преодолеть только несколько десятков километров в сторону Тамбова и Москвы.

Двух из четырех пропавших из исправительного центра в Нерчинске осужденных задержали. Один из них находился в Чите, другой — на территории Амурской области. Четверо жителей Забайкалья были осуждены и приговорены к различным срокам принудительных работ. 26 октября осужденные не явились в исправительный центр №1 города Нерчинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 26 октября, провел совещание по ситуации в городе Коркино, где с 24 октября продолжаются беспорядки в связи с убийством таксистки Елены Манжосовой. Подозреваемым в преступлении является 17-летний представитель цыганской общины. На совещании, проведенном после похорон женщины, губернатор дал поручение «социализировать цыган» и провести рейды.

В результате столкновения двух легковых автомобилей и двух автобусов на площади Восстания в Санкт-Петербурге пострадали 25 человек, сообщили в региональном ГУ МВД. Водитель автобуса МАЗ, следуя по Невскому проспекту, повернул налево на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автобусом, а затем — с двумя автомобилями. По предварительным данным, водителю МАЗа перед столкновением резко стало плохо.

Удар израильской армии по территории Ирана, нанесенный в ночь на 26 октября, был «точным и мощным», он достиг всех поставленных целей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, удар по Ирану нанес ущерб обороноспособности страны.

В Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки всех протоколов правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов, оппозиционные «Коалиция за перемены» — 11%, «Единое национальное движение» — 10,2%, «Сильная Грузия» — 8,8%, «Гахария за Грузию» — 7,8%. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, как несколько оппозиционных партий, отказалась признавать результаты и призвала к протестам.

На турнире UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), который состоялся в Абу-Даби, два родившихся в России бойца одержали победы. Полутяж (до 93 кг) Магомед Анкалаев победил австрийца Александра Ракича. Средневес (до 84 кг) Хамзат Чимаев — австралийца Роберта Уиттакера.