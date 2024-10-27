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Коммерсантъ FM
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Армейцы встали на пути

ЦСКА прервал победную серию «Локомотива-Кубани»

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сошлись два лидера турнира. «Локомотив-Кубань», единственный из участников первенства, не знавший с его начала поражений, прибыл в гости к ЦСКА. Команды выдали образцовый в плане драматургии матч, по ходу встречи сразу три игрока обновили свои личные рекорды, а удачливее оказались армейцы, выигравшие со счетом 92:91 и прервавшие, таким образом, победную серию краснодарцев. Железнодорожники тем не менее пока первое место оставили за собой.

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Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне стал безусловным хедлайнером первенства, хотя перед стартом чемпионата хватало скептиков относительно перспектив команды. В основном потому, что президент клуба Андрей Ведищев посчитал, что сам справится с ролью главного тренера лучше любых приглашенных специалистов. Шаг казался рискованным, но он полностью себя оправдал. Краснодарцы выдали серию из девяти побед подряд, а Андрей Ведищев оказался в шаге от повторения тренерского рекорда лиги по лучшему дебюту в ней (в 2014 году Айнарс Багатскис с «Нижним Новгородом» стартовал десятью подряд выигранными матчами).

Но пусть в прошедших девяти турах краснодарцы обыгрывали и УНИКС, и «Зенит», все же именно встреча с ЦСКА, да еще в Москве, представлялась важнейшей стадией проверки уровня команды. Действующие чемпионы лиги, выражаясь терминами компьютерных игр, выступали в роли, скажем так, финального босса.

Надо признать, что проверку «Локомотив-Кубань» как минимум не провалил.

Да, краснодарцы не выиграли, их победная серия прервалась. Но даже сам счет встречи — 92:91 в пользу ЦСКА — свидетельствует о том, что в определении победителя ключевую роль сыграли даже не мелкие детали, не какие-то едва заметные штрихи, а скорее фортуна. Может быть, ЦСКА просто чуть больше повезло. Но если и так, то совсем чуть-чуть, поскольку армейцы вообще-то выдали очень хороший матч.

Да, есть большой соблазн заявить, что ЦСКА на своих плечах вытащил один игрок — Алекса Аврамович.

И аргументы в пользу такого утверждения найдутся. Начать с того, что он набрал 30 очков и сделал 6 результативных передач. Так результативно в лиге он еще никогда не играл, хотя не стоит забывать, что и выступает-то серб за ЦСКА только с начала сезона. Помимо Аврамовича можно выделить и других важных творцов успеха, например двух армейских больших — Ливио Жан-Шарля и Тони Джекири. На пару они набрали 24 очка и соорудили 12 подборов. Или Ивана Ухова — цели достиг всего один его бросок, но в защите он, как всегда, был предельно неудобным для соперников, а еще забрал семь подборов.

Свои герои были и у «Локомотива-Кубани». Те же 30 очков, что и Аврамович, настрелял Патрик Миллер, 14 очками отметился Кирилл Темиров (для обоих это тоже рекорды за время выступлений в лиге).

Плюс болельщикам краснодарцев наверняка очень импонировало то, что команда по ходу встречи практически не проседала и не позволила ЦСКА воспользоваться своим фирменным козырем — глубиной состава, за счет которой армейцы очень часто просто изматывают лидеров противника и потом наносят разящий удар. Да и вообще, никто ведь еще в нынешнем сезоне не забрасывал в армейскую корзину так много (больше 77 очков ЦСКА не пропускал).

При этом у гостей были все шансы уехать из Москвы победителями.

За 18 секунд до сирены Мело Тримбл вдруг занервничал под давлением соперников, упустил мяч в аут и дал железнодорожникам шанс как минимум на овертайм (команды на тот момент разделяло всего два очка), а может, и на победу. К счастью для армейцев, комбинация гостей результата не дала, а в следующей атаке Джекири довел отрыв до четырех очков. Ответное дальнее попадание Миллера уменьшило разницу до минимума. Больше того, гости тут же снова отметились перехватом, но времени на атаку у них оставалось меньше двух секунд. Так что ЦСКА спасительный счет удержал.

Несмотря на осечку, «Локомотив-Кубань» остался лидером чемпионата. Правда, краснодарцы и провели на один матч больше, чем ЦСКА.

Александр Петров

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