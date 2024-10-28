Водка настаивает на словах

Владелец водочной марки «Пшеничная» — московский завод «Кристалл» — и его контрагент Национальная дистрибьюторская компания заподозрили АО «Башспирт», принадлежащее властям Башкирии, в выпуске контрафактной продукции под брендом «Пшеничная премиум». Этот бренд башкирская компания зарегистрировала самостоятельно, получив лицензионные права на выпуск «Пшеничной элитной». Теперь произведенный алкоголь требуют уничтожить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался текст претензии, направленной Национальной дистрибьюторской компанией (НДК; 33,3% — у АО «Московский завод "Кристалл"») в адрес АО «Башспирт» (на 100% принадлежит властям Башкирии) с требованием прекратить производство водки «Пшеничная премиум» и до 1 декабря уничтожить за свой счет весь складской запас этого алкоголя.

АО «Башспирт», по собственным данным, в 2023 году занимало пятое место среди производителей водки в России. По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке в 24,5 млрд руб. и чистой прибыли в 251 млн руб.

АО «Московский завод "Кристалл"» разливает водку под брендами «Путинка» и Drova. На конец 2023 года 72,1% акций предприятия, согласно аудиторскому заключению, находилось у ООО «Диалог», которое, по данным СПАРК, контролируется Дмитрием Проценко. Ранее «Ведомости» связывали господина Проценко со структурами бизнесменов Аркадия, Бориса и Игоря Ротенбергов.

НДК еще в сентябре 2019 года подписала с «Башспиртом» договор на производство водки «Пшеничная элитная». Этот бренд принадлежит заводу «Кристалл», но НДК выступает от его имени как исключительный лицензиат товарного знака. Пять лет назад предприятие в Башкирии заявляло о планах разливать ежегодно не менее 300 тыс. дал напитка.

«Башспирт» начал параллельно с «Пшеничной элитной» производить водку «Пшеничная премиум», зарегистрировав на себя права на ее этикетку в Роспатенте. НДК, узнав об этом в начале октября, посчитала такие действия нарушением прав — как своих, так и владельца марки. В претензии «Башспирту» компания аргументировала свой вывод тем, что часть элементов спорной этикетки до степени смешения похожа на детали «оригинальной "Пшеничной"». Например, как утверждают в НДК, шрифты на этикетки и детали изображенного на ней пейзажа «Башспирт» создал стиле и цветовой гамме, практически идентичной с «Пшеничной элитной».

Оба этих напитка продаются в розничных сетях почти по одинаковой цене — 480 руб. за бутылку объемом 0,7 литра. Более того, в марте «Пшеничная премиум» получила золотую медаль на выставке «Продэкспо» в Москве.

В НДК заявили “Ъ”, что сейчас проводят юридическую экспертизу нарушения со стороны «Башспирта» лицензионного договора и готовят документы для привлечения производителя к ответственности. На заводе «Кристалл» сообщили, что видят в действиях «Башспирта» «нарушение норм законодательства об авторском праве», поэтому намерены обратиться в суд для изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактного товара и взыскании с него убытков. Гендиректор «Башспирта» Раиф Абдрахимов настаивает, что компания выпускает водку «Пшеничная премиум» на законных основаниях, но не стал уточнять объемы ее производства.

Ситуацию правильно характеризовать как нарушение исключительных прав на товарный знак, поясняет старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. Но, по его словам, пока НДК и заводом «Кристалл» не будут оспорены зарегистрированные «Башспиртом» в Роспатенте права на элементы изображения на спорной этикетке, невозможно признать ее сходство до степени смешения. Если же отдельно охраняется название «Пшеничная», то, по мнению господина Лабзина, этикетка «Башспирта» является сходной до степени смешения с маркой «Кристалла», а водка с таким ярлыком — контрафактной.

Булат Баширов, Уфа