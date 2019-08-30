«Путинка» польется из регионов

Перегруз собственных мощностей вынуждает производителей водки договариваться о выпуске продуктов с другими предприятиями. Так, некогда одну из самых популярных водочных марок «Пшеничная» и линейку «Путинка Вездеход» московского завода «Кристалл» начнет разливать «Башспирт». Контракт позволит госкомпании выйти на федеральный уровень вслед за одним из своих главных конкурентов «Татспиртпромом».

Московский завод «Кристалл» заключил лицензионное соглашение с государственной компанией «Башспирт» о разливе на ее мощностях водки «Пшеничная». Об этом “Ъ” рассказал источник на алкогольном рынке. Гендиректор «Башспирта» Рауф Нугуманов информацию подтвердил. По его словам, начать производство компания планирует уже этой осенью. Ежегодно «Башспирт» будет выпускать не менее 300 тыс. дал «Пшеничной», сообщил господин Нугуманов. Топ-менеджер добавил, что «Башспирт» также заключил с «Кристаллом» контракт на разлив одной из линеек водки «Путинка» — «Путинка Вездеход», в год планируется выпускать не менее 200 тыс. дал. По словам Рауфа Нугуманова, за счет контрактов «Башспирт» намерен увеличить объемы производства и выйти на федеральный уровень. В 2018 году компания выпустила около 4 млн дал алкоголя, из которых около 2 млн дал было продано в пределах Башкирии, заявил он.

Ранее на этой неделе АО «Московский завод "Кристалл"» сообщило о продаже 66,7% в дочернем ООО «Национальная дистрибьюторская компания» Юрию Букину. Источник “Ъ” поясняет, что таким образом «Кристалл» оформил лицензионное соглашение с «Башспиртом». Указанный в сообщении «Кристалла» господин Букин — полный тезка экс-президента Федерации греко-римской борьбы и бывшего вице-президента Национального союза ветеранов дзюдо. Он считается близким Аркадию Ротенбергу (занимает 41-е место в рейтинге Forbes с состоянием $2,6 млрд). В частности, Юрий Букин ранее возглавлял принадлежащее бизнесмену ООО «Трубный металлопрокат», которое занималось поставками труб для «Газпрома», писал Forbes. Самого Аркадия Ротенберга ранее связывали и с «Кристаллом». Представитель семьи Ротенбергов заявила, что бизнесмен не имеет отношения ни к московскому заводу, ни к «Башспирту».

Бренд-директор «Кристалла» Станислав Кауфман говорит, что мощности завода сегодня перезагружены, поэтому для возобновления производства «Пшеничной» было логично заключить соглашение с партнером. Из-за жестких ограничений рекламы крепкого алкоголя логично делать ставку на вывод водки, которую уже хорошо знают на рынке, а «Пшеничная» была одним из самых популярных брендов во времена ССРР, говорит он. В случае с «Путинкой Вездеход» «Кристалл» впервые заключает соглашение по разливу специальной линейки этого бренда. По словам господина Кауфмана, она изначально была ориентирована на производство мощным региональным производителем параллельно с выпуском основной линейки самим «Кристаллом».

Гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что сотрудничество выгодно в первую очередь «Башспирту», который решил усилить свой портфель и выйти на федеральный уровень. По его словам, компания ориентируется на успех одного из своих главных конкурентов, «Татспиртпрома», который по итогам первого квартала 2019 года стал крупнейшим производителем алкоголя в России, выпустив 1,95 млн дал.

Мария Котова