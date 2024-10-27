Библиотека выдала утерянное

В Ирландии нашли утерянный рассказ автора «Дракулы» Брэма Стокера. Как сообщает BBC, новеллу «Гиббет-Хилл» обнаружил историк-любитель Брайан Клири в архивах Национальной библиотеки Дублина. Произведение считали утерянным на протяжении 134 лет после его публикации в местной газете Daily Express. Как подтвердил биограф писателя Пол Мюррей, позже никаких следов рассказа не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Находка действительно уникальна, впрочем, будет непросто подтвердить ее оригинальность, говорит главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН Виктор Гуминский: «Естественно, это очень важно для творческой истории этого бестселлера. Представьте, что найден полный текст второго тома "Мертвых душ" Гоголя, это было бы событием невероятного масштаба. Но вообще доказать авторитетность такого рода рукописи, что это не фальшивка, не мистификация, очень и очень непросто.

Если это не почерк самого писателя, то совсем сложно доказать, что рукопись принадлежит ему. Сложный процесс текстологически».

Найденная новела была опубликована за семь лет до выхода готического романа «Дракула». Ее сюжет повествует о моряке, которого убили три преступника, за что им впоследствии приходится поплатиться. Находка поможет пролить свет на биографию Стокера, который в момент написания новеллы уже работал над «Дракулой», отметил шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин: «Утерянные рассказы известных писателей периодически находят. В 2010 году обнаружился неизвестный рассказ Энтони Берджесса, автора "Заводного апельсина", в 2015-м — Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, в 2016-м — Герберта Уэллса. Я отношусь к той категории людей, которые надеются, что однажды будет найдена полная рукопись романа Трумена Капоте "Услышанные молитвы", публикации отдельных глав которого вызвали скандал, об этом выходил в прошлом году сериал.

В этом же случае интересно то, что это позволяет посмотреть на то, как работал Стокер над "Дракулой", все-таки самым известным своим произведением. Наверное, было бы ошибочным говорить, что ирландец — автор одного произведения, у него есть как минимум еще очень известная новелла, которая называется "Кармилла". Но сейчас есть возможность заглянуть именно в такую писательскую мастерскую. Зная сюжет "Дракулы", мы понимаем, что и саму фигуру Стокера тоже окружает некоторая таинственность, где вампиры, мистика, и тут внезапно нашли рассказ».

«Гиббет-Хилл» будет опубликован вместе с иллюстрациями ирландского художника Пола Маккинли. Вырученные средства от продаж пойдут на благотворительность. Событие также отметили на городском фестивале Брэма Стокера в Дублине.

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Елена Тюленева