Золото затмило платиноиды

Начало торгов платиной и палладием на Московской бирже (MOEX: MOEX) не сопровождалось большим спросом со стороны инвесторов. Впрочем, эти металлы имеют меньшую привлекательность по сравнению с золотом, цены на которое в последние дни обновляют исторические максимумы. Однако появление такого инструмента позволяется диверсифицировать портфель. И здесь стоит учитывать, что платиноиды ведут себя как промышленные металлы, а в условиях слабого роста экономики этот сегмент остается менее востребован инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во вторник, 22 октября, на Московской бирже были заключены первые сделки с платиной и палладием в сегменте рынка драгоценных металлов. Объем торгов оказался незначительным — 62 сделки на 9,4 млн руб. по платине и 75 сделок почти на 5 млн руб. по палладию. При этом объем биржевых торгов золотом достиг 700 млн руб., а серебром — около 190 млн руб.

Формально торги должны были начаться еще в понедельник, но, согласно данным торговой площадки, было только по одной заявке на продажу от одного участника по каждому металлу. Как пояснили на бирже, «участникам торгов при запуске новых инструментов всегда требуется время на отладку собственных систем и внутренних процедур».

Эксперты указывают, что это сделано в рамках стратегии Московской биржи по расширению количества доступных инструментов. Причем до последнего времени на бирже торговались фьючерсные контракты на металлы платиновой группы. Однако и в этом сегменте золото удерживало лидирующие позиции — объем торгов во вторник составил почти 30 млрд руб. Торги со срочными контрактами на платиноиды не превысили 10 млн руб. Ранее биржа приводила слова управляющего директора Владимира Крекотеня, что новые инструменты «заинтересуют различные категории инвесторов, предоставив им дополнительные возможности для диверсификации портфеля активов».

5,468 миллиона унций составит объем добычи платины в 2024 году, по оценке WPIC.

В целом инвесторы проявляют больший интерес к золоту среди других благородных металлов, в том числе как к защитному активу на фоне высокой инфляции и снижения процентных ставок в мире. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что инвесторы всегда любят растущие темы, на которых легко заработать. По данным Investing.com, во вторник котировки золота на спот-рынке превышали $2742 за тройскую унцию, обновив в очередной раз исторический максимум. С начала года рост составил 33%. Стоимость золота на Московской бирже также демонстрировала рекордные значения, приблизившись к уровню 8,5 тыс. руб./г. На внутреннем рынке металл подорожал на 43% с начала года.

Между тем котировки платины на мировом рынке, согласно данным Investing.com, большую часть этого года оставались в диапазоне $900–1100 за унцию, причем последние дни находятся чуть выше $1020 за унцию. Динамика цен на палладий слабо отличается от платины. С начала года котировки также находились в основном в диапазоне $900–1100 за унцию, а последние дни в районе отметки $1080 за унцию. Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев, платина и палладий — промышленные металлы, то есть они подвержены другим ценовым циклам. По данным Johnson Matthey, в 2023 году 44% потребления платины пришлось на автомобильную отрасль, 37,6% — на промышленность в целом, 18% — на ювелирную отрасль. В случае палладия свыше 84% металла использовалось в производстве автомобилей, 14% — в промышленности, 0,8% — в ювелирном деле.

Как отмечает Александр Потавин, снижение продаж дизельных автомобилей за последние годы ощутимо сократило потребление и спрос на платину. «Если в мире вырастет спрос на автомобили, работающие на водороде, это может привести к увеличению спроса на платиновые катализаторы, что потенциально поддержит цены на металлы»,— отмечает он. Johnson Matthey оценивал дефицит платины в 2024 году в размере 598 тыс. унций по сравнению с дефицитом в 518 тыс. унций в 2023 году. Палладий также останется дефицитным (358 тыс. унций), несмотря на сокращение потребления автомобильной отраслью.

Вместе с тем Кирилл Климентьев обращает внимание на то, что инвесторы могут столкнуться с ограниченной ликвидностью и, как следствие, высокими спредами. Впрочем, на Московской бирже отметили, что программа маркетмейкинга для новых инструментов «находится в проработке и будет запущена позднее».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин