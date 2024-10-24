Палладий дорожает на рисках

Стоимость палладия на мировом рынке впервые за десять месяцев поднималась до $1,17 тыс. за тройскую унцию. За день он подорожал более чем на 10%, опередив в динамике другие драгоценные металлы. Таким образом участники рынка отреагировали на предложение США ограничить экспорт палладия из России, которая является крупнейшим производителем. В связи с этим риск введения таких ограничений эксперты оценивают как минимальный и ждут возвращения цены к уровню $1,1 тыс. за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным Investing.com, в четверг, 24 октября, цена палладия на спот-рынке поднималась до $1170,4 за унцию, максимума с 28 декабря 2023 года. Это на 10,4% выше значения закрытия среды. Сильнее котировки поднимались 14 декабря 2023 года: тогда они выросли более чем на 11%, до $1102 за унцию.

Котировки других драгоценных металлов также поднимались в цене, но менее значительно и ненадолго. В ходе торгов золото дорожало на 0,9%, до $2743,3 за унцию, к закрытию цена опустилась до $2728,2 за унцию. Стоимость серебра достигла $34,3 за унцию, но во второй половине дня опустилась до $33,3 за унцию, потеряв в итоге 1%. Котировки платины поднимались на 2,8%, до $1044,4 за унцию, но затем откатились к $1023 за унцию.

1170 долларов за тройскую унцию достигала цена палладия на мировом спот-рынке 24 октября 2024 года

Игру на повышение в палладии эксперты связывают в первую очередь с сообщениями СМИ о возможных санкциях против российского экспорта драгоценного металла. С предложением рассмотреть такие ограничения, по данным осведомленного источника агентства Bloomberg, к странам G7 обратились США. В случае принятия такой меры предложение палладия на мировом рынке может резко сократиться, так как Россия является крупнейшим поставщиком металла с долей 44%. Другими ведущими производители палладия являются Южная Африка (38%) и Северная Америка (12%).

Основным производителем палладия в России и в мире является ГМК «Норильский никель». Объем производства в первом полугодии составил 1,48 млн унций — свыше 15% от прогнозного потребления металла в 2024 году, которое Johnson Matthey оценивало в 9,73 млн унций. Выпадение такого объема будет критичным для мирового рынка. Поэтому, как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, страны G7 откажутся вводить ограничения против российского палладия.

«Если санкции на металл согласованы не будут, мы ждем, что цены останутся в среднем на уровне $1000 за унцию в следующем году»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

В случае, если санкции все-таки будут введены, стоимость палладия может еще вырасти, однако удвоения текущей цены не будет, считают эксперты. Этому будет мешать продолжающаяся ориентация автомобильной отрасли на электромобили, в производстве которых палладий почти не используется, и возможное замещение его другими металлами. «Слишком высокие цены на палладий могут подтолкнуть автопроизводителей к использованию других драгоценных металлов, таких как платина и родий. Поэтому мы не ждем сильного роста цен на палладий в среднесрочной перспективе»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

При этом в числе наиболее пострадавших окажутся европейские потребители металла, которые будут вынуждены искать замену российским поставкам. «Российский горнодобывающий бизнес может поступить так же, как и нефтяники, которые придумали обходные схемы поставок. Это снизит маржинальность бизнеса, но может сохранить внешние рынки сбыта для российского палладия»,— считает Александр Потавин. В наибольшем выигрыше при этом окажутся страны Азии, куда и так уже идет половина экспорта палладия «Норильского никеля».

Подъем цен на мировом рынке отразился и на российском. Котировки ближайшего фьючерсного контракта на поставку палладия выросли на Московской бирже почти на 8%.

Вместе с тем на торгах в сегменте рынка драгоценных металлов, где палладий с платиной начали торговаться с понедельника (см. “Ъ” от 23 октября), котировки даже снизились — на 0,3%, до 3480 руб./г. Однако такое движение на этом пока еще низколиквидном рынке было связано с ростом цены на 7,5% днем ранее. Подъем стоимости палладия позитивно сказался на цене акций «Норильского никеля», которые выросли на 1%, до 105,28 руб., тогда как индекс MOEX снизился на 0,6%. «Для компании введение таких санкций будет, с одной стороны, негативным событием. Но с другой стороны, любое возможное снижение объема поставок металла из России будет компенсировано более высокой ценой»,— отмечает Дмитрий Смолин.

Виталий Гайдаев