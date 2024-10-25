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Коммерсантъ FM
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Минимум микрозаймов

МФО сокращают активность

По итогам сентября количество выданных микрофинансовых займов сократилось до полуторалетнего минимума. Конъюнктура рынка значительно ухудшилась на фоне ужесточения регулирования. В основном это касается самого распространенного и самого рискованного продукта — «займов до зарплаты», а также новых клиентов, которые сталкиваются с отказами на получение займа в 80% случаев. Впрочем, участники рынка ищут способы поддержания маржинальности бизнеса как за счет постоянных клиентов, так и за счет предложения новых продуктов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года МФО выдали всего 2,79 млн микрозаймов — минимальный показатель с марта 2023 года. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В статистике учитывались только «займы до зарплаты» (PDL), сроком до 30 дней и суммой до 30 тыс. руб. Сентябрь не самый лучший месяц для микрофинансового рынка. Согласно данным НБКИ, за последние шесть лет в пяти случаях он показывал снижение количества выданных займов. Причем в 2024 году снижение оказалось самым значительным — 6,4%.

Участники рынка подтверждают снижение выдачи займов в сентябре или как минимум отсутствие роста этого показателя. В октябре большинство фиксирует аналогичные сентябрю объемы выдачи. «Заявки есть, люди нуждаются в заемных средствах, но мы не можем их выдать»,— признается председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Есть основания ожидать просадки рынка в октябре еще на 5%, оценивает директор по развитию бизнеса МФК «Мигкредит» Никита Коточигов. «И в ноябре, декабре, несмотря на любой ажиотажный спрос, кредиторы ограничат выдачи дополнительно. По итогам квартала можно ожидать сокращения количественных выдач займов еще на 7–10%»,— ожидает гендиректор «Займера» Роман Макаров.

Слабые результаты последнего времени в НБКИ связывают с действием регуляторных мер. Однако там подчеркивают, что сокращение выдач коснулось прежде всего заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Второй год подряд Банк России активно занимается реформированием микрофинансовой отрасли. С прошлого года МФО должны учитывать в расчете долговой нагрузки клиента займы любого размера, ранее ПДН не рассчитывался для займов менее 10 тыс. руб. В четвертом квартале 2024 года доля заемщиков с долговой нагрузкой 50–80% не должна превышать в общем объеме выдачи 15%, заемщиков с долговой нагрузкой от 80% — 3%.

Недавно Банк России начал новый этап реформирования отрасли. Помимо дальнейшего снижения ставки предлагается снижение максимального размера переплаты по займу до 1Х (сейчас 1,3Х, где Х — тело займа). Кроме того, начнет действовать правило «один заем в одни руки» для клиентов разных МФО. Сейчас такое правило действует в рамках одного МФО. Одновременно будет введен трехдневный «период охлаждения» для заемщика между погашением одного займа и взятием нового.

Из-за действующих ограничений многие компании перестраивают кредитную политику.

МФО наращивают выдачу среднесрочных займов с более крупным чеком, что приводит к снижению доли сегмента PDL, а также фокусируются на работе с повторными заемщиками (см. “Ъ” от 23 июля), говорит руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Однако учитывая очередное повышение ключевой ставки (до 21%) и дальнейшее снижение доступности кредитных продуктов (см. “Ъ” от 7 октября), спрос на займы будет сохраняться, уверена она. При этом участники рынка довольно консервативно относятся к заемщикам. Несмотря на то что спрос на заемные средства остается на высоком уровне, доля отказов по первичным клиентам уже превышает 80%, приводят данные в СРО «МиР».

Закредитованность граждан вернулась в 2022 год

В таких условиях снижается рентабельность микрофинансового бизнеса. Уже по итогам первого полугодия 2024 года чистые процентные доходы микрофинансовых компаний (МФК, крупнейших участников рынка) составили 24,2 млрд руб., что на 9,2% ниже прошлогоднего результата (см. “Ъ” от 20 августа). Причем чистая прибыль сократилась на 20%, до 8,96 млрд руб. «Почти треть компаний убыточны»,— отмечал Банк России в обзоре по сегменту МФО за первое полугодие 2024 года.

В нынешних условиях микрофинансовые компании будут искать возможности для сохранения маржинальности бизнеса в том числе и за счет предложения дополнительных продуктов.

«Это могут быть как страховые продукты, так и другие дополнительные услуги. В том числе оценка кредитного рейтинга, оказание юридических услуг, телемедицина»,— считает директор по продукту «Джой Мани» Юлия Леденева. Как отмечал в профильном обзоре ЦБ, уже четверть всех доходов МФО «получены от непрофильных направлений деятельности».

Полина Трифонова

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