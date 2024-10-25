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Самые представительные делегации на саммите БРИКС были из Китая, Индии и Турции

В дни саммита БРИКС в Казани прибыли 42 иностранные делегации. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Самыми многочисленными оказались делегации Китая (560 человек), Индии (260), Турции (237), Венесуэлы (228) и ОАЭ (198). Наиболее продолжительные визиты в Казань совершили делегации из ЮАР, Китая, Кубы, Эфиопии, Узбекистана, ОАЭ и Бразилии. Представители этих стран начали прибывать в город на прошлой неделе.

Глава аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров рассказал, что на саммите БРИКС приняли участие 35 стран. Из них 23 страны были представлены первыми лицами государства, а 12 — вторыми и третьими лицами.

По итогам саммита БРИКС 13 стран стали партнерами объединения.

Диана Соловьёва

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