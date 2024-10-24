13 стран получили статус государств-партнеров БРИКС

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран-партнеров объединения. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что страна получила статус государства партнера объединения, передает «Белта».

«Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», - заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии на заседании саммита «БРИКС плюс» сообщил, что Минск готов к полноправному членству в объединении глав государств.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что страна воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС.

Диана Соловьёва