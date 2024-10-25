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В Тюмени изъяли более 200 кг продуктов на нелегальных торговых точках

На прошедшей неделе, с 14 по 20 октября, специалисты департамента потребительского рынка администрации города Тюмени составили 17 протоколов за незаконную уличную торговлю, сообщили в городской администрации.

Фото: Администрация Тюмени

Фото: Администрация Тюмени

Во время пяти совместных рейдов с тюменской полицией было изъято 213 кг овощей и фруктов и 1849 единиц трикотажных изделий и обуви. В частности, незаконные торговые точки были организованы на улицах Республики, Подшибякина, Камчатская, Ватутина, Газовиков, Ямская и на Московском тракте.

Напомним, к концу сентября в Тюмени с начала года выявили более 850 точек нелегальной торговли. Общая сумма штрафов составила порядка 3,5 млн руб.

Ирина Пичурина

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