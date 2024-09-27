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В Тюмени с начала года выявили более 850 точек нелегальной торговли

Более 850 точек нелегальной торговли закрыли в Тюмени с начала 2024 года с суммой наложенных штрафов порядка 3,5 млн руб., сообщили в городской администрации.

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Фото: Администрация Тюмени

Фото: Администрация Тюмени

Фото: Администрация Тюмени

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Фото: Администрация Тюмени

Фото: Администрация Тюмени

Фото: Администрация Тюмени

В ходе рейдов специалисты департамента потребительского рынка совместно с сотрудниками УМВД выявили точки несанкционированной торговли, в частности, в районе домов на пересечении с ул. Холодильной, на пересечении с ул. Республики, на улицах Республики, Ямская, Мельникайте, Тульская и по Червишевскому тракту. Там торговали одеждой, фруктами, ягодами и прочим.

Напомним, в Екатеринбурге к 1 сентября демонтировали 213 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Власти города намерены сократить сроки добровольного демонтажа нелегальных киосков с пяти дней до 24 часов после извещения о сносе, а время на добровольный снос торговых палаток и передвижных мобильных объектов предлагается сократить до трех часов.

Ирина Пичурина

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