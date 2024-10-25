Пониженная деловая активность в еврозоне подталкивает ставки к снижению

Деловая активность в зоне евро снижается второй месяц подряд, следует из предварительных данных Hamburg Commercial Bank (HCOB) и агентства S&P Global. Композитный индекс PMI в октябре составил 49,7 пункта после 49,6 пункта в сентябре — индикатор по-прежнему находится ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее спада. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали чуть большее увеличение показателя — 49,8 пункта.

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Индекс в сфере услуг, оставаясь в положительной зоне, на фоне снижения заказов сократился в октябре до минимальных за восемь месяцев 51,2 пункта — с 51,4 пункта в сентябре (прогноз составлял 51,5 пункта). PMI в промышленности еврозоны в октябре несколько вырос и составил 45,9 пункта после 45 пунктов месяцем ранее (прогноз — 45,3 пункта). Впрочем, показатель по-прежнему находится в глубоком минусе — объем новых заказов у предприятий снизился в октябре пятый месяц подряд. При этом новые экспортные заказы из-за торговых противоречий ЕС с Китаем (см. “Ъ” от 15 октября) сокращались самыми быстрыми темпами с начала года.

В Германии композитный PMI вырос до 48,4 пункта (47,5 пункта в сентябре), главным образом за счет продолжающегося расширения активности в услугах — соответствующий индикатор на фоне роста зарплат увеличился в октябре до 51,4 пункта с 50,6 месяцем ранее. В промышленности же деловая активность по-прежнему снижалась: PMI составил 42,6 пункта после 40,6 пункта в сентябре. Во Франции композитный индекс неожиданно сократился до минимальных за девять месяцев 47,3 пункта после 48,6 пункта в сентябре, прогноз предполагал его рост до 49 пунктов. PMI в услугах снизился до 48,3 пункта (49,6 в сентябре), в промышленности — до 44,5 пункта (44,6) вместо ожидаемых 49,9 пункта и 44,9 пункта соответственно.

Сохранение нынешней динамики деловой активности в четвертом квартале может стать аргументом для снижения ставок Европейским центральным банком в декабре. Фактически планы по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) глава регулятора Кристин Лагард уже подтвердила. Интрига сохраняется разве что вокруг шага изменения: снижение ставки по депозитам, которая определяет курс ДКП, может составить как 50, так и 25 базисных пунктов.

Кристина Боровикова