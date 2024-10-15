Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Торговля КНР заметила ограничения

Мониторинг мировой экономики

Рост внешней торговли Китая в сентябре замедлился, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Экспорт в годовом выражении вырос на минимальные с апреля 2,4% после расширения на 8,7% в августе, хотя аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост показателя на 6%. Такая динамика может указывать на то, что китайские экспортеры в конце третьего квартала снижали цены ради того, чтобы успеть вывезти за рубеж больше продукции до новых ограничений со стороны США и Евросоюза (см. “Ъ” от 9 октября). Импорт КНР на фоне слабого внутреннего спроса в сентябре увеличился лишь на 0,3% (при ожидаемых 0,9% и после августовских 0,5%). В итоге внешнеторговый профицит составил $81,71 млрд — также минимум с мая (после $91 млрд в августе и при прогнозе снижения до $89,8 млрд в сентябре).

В целом же за первые три квартала к тому же периоду 2023 года экспорт КНР вырос на 4,3%, до $2,61 трлн, импорт — на 2,2%, до $1,93 трлн. Профицит в результате составил $680 млрд — рост на 7,9% год к году. Товарооборот КНР и США за январь—сентябрь увеличился на 2,3% в годовом выражении и составил $504,4 млрд. Экспорт КНР в США вырос на 2,8%, до $381,1 млрд, импорт — на 0,7%, до $123,2 млрд. Отдельно в сентябре американские поставки в Китай также демонстрировали рост ($13,7 млрд после $13,4 млрд в августе), китайские же в США — некоторое сокращение ($47 млрд после $47,3 млрд в августе) на фоне снижения цен. Торговля с ЕС за три квартала сократилась — на 0,9%, до $588 млрд. Импорт европейской продукции снизился на 3,9%, экспорт в ЕС вырос на 0,9%.

Объем торговли КНР с РФ за январь—сентябрь увеличился на 2%, до $180,35 млрд. Поставки из Китая в Россию год к году выросли на 2,4%, до $83,15 млрд, встречные — на 1,7%, до $97,2 млрд. Отметим, отдельно в сентябре китайские поставки в РФ увеличились на 9,5%, до $11,24 млрд, что, по всей видимости, объясняется расширением ввоза автомобилей перед повышением ставок утильсбора с 1 октября (см. “Ъ” от 13 сентября).

Кристина Боровикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...