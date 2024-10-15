Торговля КНР заметила ограничения

Рост внешней торговли Китая в сентябре замедлился, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Экспорт в годовом выражении вырос на минимальные с апреля 2,4% после расширения на 8,7% в августе, хотя аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост показателя на 6%. Такая динамика может указывать на то, что китайские экспортеры в конце третьего квартала снижали цены ради того, чтобы успеть вывезти за рубеж больше продукции до новых ограничений со стороны США и Евросоюза (см. “Ъ” от 9 октября). Импорт КНР на фоне слабого внутреннего спроса в сентябре увеличился лишь на 0,3% (при ожидаемых 0,9% и после августовских 0,5%). В итоге внешнеторговый профицит составил $81,71 млрд — также минимум с мая (после $91 млрд в августе и при прогнозе снижения до $89,8 млрд в сентябре).

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В целом же за первые три квартала к тому же периоду 2023 года экспорт КНР вырос на 4,3%, до $2,61 трлн, импорт — на 2,2%, до $1,93 трлн. Профицит в результате составил $680 млрд — рост на 7,9% год к году. Товарооборот КНР и США за январь—сентябрь увеличился на 2,3% в годовом выражении и составил $504,4 млрд. Экспорт КНР в США вырос на 2,8%, до $381,1 млрд, импорт — на 0,7%, до $123,2 млрд. Отдельно в сентябре американские поставки в Китай также демонстрировали рост ($13,7 млрд после $13,4 млрд в августе), китайские же в США — некоторое сокращение ($47 млрд после $47,3 млрд в августе) на фоне снижения цен. Торговля с ЕС за три квартала сократилась — на 0,9%, до $588 млрд. Импорт европейской продукции снизился на 3,9%, экспорт в ЕС вырос на 0,9%.

Объем торговли КНР с РФ за январь—сентябрь увеличился на 2%, до $180,35 млрд. Поставки из Китая в Россию год к году выросли на 2,4%, до $83,15 млрд, встречные — на 1,7%, до $97,2 млрд. Отметим, отдельно в сентябре китайские поставки в РФ увеличились на 9,5%, до $11,24 млрд, что, по всей видимости, объясняется расширением ввоза автомобилей перед повышением ставок утильсбора с 1 октября (см. “Ъ” от 13 сентября).

Кристина Боровикова