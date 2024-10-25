Регионы в поисках утраченного

Белый дом может вернуть регионам полномочия самостоятельно определять необходимость закупок у единственного поставщика. Субъекты РФ получили эту возможность в 2022 году в качестве инструмента стабилизации экономики на фоне санкций, но это послабление привело к злоупотреблениям заказчиков и было отменено уже в 2023-м. Теперь Минфин готов вернуться к обсуждению применения нормы в качестве постоянного механизма. Возможное возвращение закупочных полномочий регионам не расценивается как риск — ведомство уже продемонстрировало глубину контроля госзакупок, а регионы стали более осведомлены о «правилах игры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра финансов России Алексей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель министра финансов России Алексей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регионы могут вновь получить право самостоятельно определять случаи закупок у единственного поставщика, сообщил замглавы Минфина Алексей Лавров на Санкт-Петербургском форуме контрактных отношений. Возможность введения такой нормы в закупочное законодательство будет обсуждаться на площадке Госдумы в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта о мерах поддержки экономики. Этот подготовленный правительством документ должен на постоянной основе закрепить ряд закупочных механизмов, введенных во время пандемии и в качестве ответа на санкции (например, речь идет о возможности менять существенные условия контракта по соглашению сторон в случае форс-мажора).

Возможность самостоятельно определять случаи закупок у единственного поставщика появилась у регионов также на фоне усиления санкций — гибкость в выборе контрагента должна была обеспечить стабильность региональных экономик в условиях ухода с российского рынка иностранных поставщиков и разрыва привычных цепочек поставок.

Однако уже сразу после введения нормы в 2022 году стало понятно, что региональные заказчики злоупотребляют полученными возможностями: предприниматели сообщали, что не могли получить доступ к закупкам из-за неконкурентных практик заказчиков.

В ФАС тогда предупреждали о рисках передела рынков и предлагали норму отменить или скорректировать, однако расширенные полномочия регионов были продлены на 2023 год без изменений. В 2023-м уже Минфин признал антирыночный характер неконкурентных полномочий регионов и предложил отказаться от нормы в 2024 году. В ведомстве отмечали, что такие контракты не связаны с санкциями, обходятся бюджету дороже и дольше исполняются (см. “Ъ” от 24 ноября 2023 года). Так что сейчас случаи использования неконкурентных закупок определяет правительство.

По словам Алексея Лаврова, объем закупок у единственного поставщика стал сокращаться. «Каких-то отрицательных последствий от этого не видим»,— добавил чиновник. Теперь, по его словам, ведомство получает много предложений вернуться к старой норме. Такой перспективы Минфин пока категорически не исключает. Отметим, что изменение подхода ведомства может объясняться готовностью цифровых закупочных систем — данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) позволяют детально анализировать случаи неконкурентных сделок, сигнализируя Федеральному казначейству о случаях злоупотреблений. Ранее именно данные ЕИС были аргументом в пользу отказа от послабления. Кроме того, регионы смогли на практике убедиться в возможности потери предоставляемых им полномочий из-за нарушений. В случае прохождения инициативы о возможности неконкурентных закупок в Госдуме этот механизм, вероятно, будет конкретизирован и дополнен санкциями за невыполнение требований заказчиками.

Диана Галиева