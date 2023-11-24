Минфин сужает объезд конкуренции
Из-за злоупотреблений регионам усложнят закупки у единственных поставщиков
Белый дом планирует отменить в 2024 году неограниченные полномочия регионов и муниципалитетов закупаться у единственных поставщиков — контрсанкционные послабления ради стабильности экономики в условиях ухода иностранных поставщиков привели к злоупотреблениям заказчиков и рискам для конкуренции. Для государства послабления обернулись потерей эффективности — ростом затрат и сроков исполнения контрактов. Впрочем, полностью отказываться от гибкости в закупочном процессе правительство не готово — регионы смогут совершать неконкурентные закупки у единственных поставщиков по перечню продукции, который определит Белый дом, также исключение будет сделано для городов федерального значения.
По мнению замглавы Минфина Алексея Лаврова, на допустимые случаи использования закупок у единственного поставщика должно прямо указать правительство
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ответственный за регулирование госзакупок замглавы Минфина Алексей Лавров на конференции «Государственные и муниципальные закупки-2023» сообщил о том, что правительство предлагает ограничить неконкурентные закупки у единственного поставщика по решениям регионов и муниципалитетов. Речь идет о санкционных послаблениях: задумывалось, что в условиях ухода иностранных поставщиков, разрывов цепочек и удорожания поставок закупки у единственного поставщика снизят риски срыва контрактов и обеспечат бесперебойность работы ведомств. Так, в 2022 году антисанкционными поправками к законодательству (46-ФЗ) правительство разрешило федеральным ведомствам и регионам самостоятельно определять случаи закупок у едпоставщика.
Впрочем, уже в 2022 году стало понятно, что регионы злоупотребляют новообретенным правом: предприниматели сообщали, что многие контрагенты не могли получить доступ к закупкам из-за неконкурентной политики заказчиков. О рисках передела рынков и рисках для конкуренции сообщали в ФАС, однако нормы о единственном поставщике продлили на 2023 год. Еще в сентябре 2023 года сохранялись риски продления неконкурентных норм и на 2024 год, следовало из законопроекта Минэкономики об антикризисных полномочиях правительства (см. “Ъ” от 19 сентября).
В октябре Минфин признал антирыночный характер закупок у единственного поставщика и предложил отказаться от послаблений: анализ показал, что часто такие контракты не связаны с санкциями, обходятся бюджету дороже и дольше исполняются. К сентябрю на такие закупки приходилось 0,8% количества всех контрактов и 7,3% в деньгах — зачастую речь шла о довольно крупных закупках строительных работ. В Минпромторге при этом призывали сохранить практику неконкурентных закупок, но усилить контроль их оправданности.
Как пояснил вчера Алексей Лавров, без изменений норма о закупках сохранится только для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) — из-за особенностей их внутренней организации и взаимодействия с муниципальными образованиями. В случае закупок других региональных заказчиков решение о закупках у единственного поставщика будет принимать правительство субъекта РФ. Впрочем, право на такие закупки сохранится только для ограниченного перечня продукции — его определит Белый дом. Таким образом, правительство устранит практику массовой контрактации с единственным поставщиком на конкурентных рынках.
Изменения закупочного режима уже включены в законопроект Минэкономики о контрсанкционных полномочиях правительства. В ФАС “Ъ” сообщили, что принимали участие в обсуждении законопроекта на площадке правительства, сам проект внесен в Госдуму в редакции, согласованной с антимонопольной службой. «Для решения проблемы в регионах, где ФАС усматривала злоупотребления правом заключения контрактов без проведения конкурентных процедур, предлагаемые решения являются достаточными»,— отмечают в антимонопольной службе. Несмотря на частичный отказ от идеи свободных закупок у единственных поставщиков, документ сохраняет особый режим работы с ними — в частности, право вносить изменения в ранее заключенные контракты, сообщил господин Лавров. Законопроект должен был пройти первое чтение вчера, однако пленарное заседание Госдумы перенесли.