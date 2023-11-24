Минфин сужает объезд конкуренции

Белый дом планирует отменить в 2024 году неограниченные полномочия регионов и муниципалитетов закупаться у единственных поставщиков — контрсанкционные послабления ради стабильности экономики в условиях ухода иностранных поставщиков привели к злоупотреблениям заказчиков и рискам для конкуренции. Для государства послабления обернулись потерей эффективности — ростом затрат и сроков исполнения контрактов. Впрочем, полностью отказываться от гибкости в закупочном процессе правительство не готово — регионы смогут совершать неконкурентные закупки у единственных поставщиков по перечню продукции, который определит Белый дом, также исключение будет сделано для городов федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению замглавы Минфина Алексея Лаврова, на допустимые случаи использования закупок у единственного поставщика должно прямо указать правительство

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По мнению замглавы Минфина Алексея Лаврова, на допустимые случаи использования закупок у единственного поставщика должно прямо указать правительство

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ответственный за регулирование госзакупок замглавы Минфина Алексей Лавров на конференции «Государственные и муниципальные закупки-2023» сообщил о том, что правительство предлагает ограничить неконкурентные закупки у единственного поставщика по решениям регионов и муниципалитетов. Речь идет о санкционных послаблениях: задумывалось, что в условиях ухода иностранных поставщиков, разрывов цепочек и удорожания поставок закупки у единственного поставщика снизят риски срыва контрактов и обеспечат бесперебойность работы ведомств. Так, в 2022 году антисанкционными поправками к законодательству (46-ФЗ) правительство разрешило федеральным ведомствам и регионам самостоятельно определять случаи закупок у едпоставщика.

Впрочем, уже в 2022 году стало понятно, что регионы злоупотребляют новообретенным правом: предприниматели сообщали, что многие контрагенты не могли получить доступ к закупкам из-за неконкурентной политики заказчиков. О рисках передела рынков и рисках для конкуренции сообщали в ФАС, однако нормы о единственном поставщике продлили на 2023 год. Еще в сентябре 2023 года сохранялись риски продления неконкурентных норм и на 2024 год, следовало из законопроекта Минэкономики об антикризисных полномочиях правительства (см. “Ъ” от 19 сентября).

В октябре Минфин признал антирыночный характер закупок у единственного поставщика и предложил отказаться от послаблений: анализ показал, что часто такие контракты не связаны с санкциями, обходятся бюджету дороже и дольше исполняются. К сентябрю на такие закупки приходилось 0,8% количества всех контрактов и 7,3% в деньгах — зачастую речь шла о довольно крупных закупках строительных работ. В Минпромторге при этом призывали сохранить практику неконкурентных закупок, но усилить контроль их оправданности.

Как пояснил вчера Алексей Лавров, без изменений норма о закупках сохранится только для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) — из-за особенностей их внутренней организации и взаимодействия с муниципальными образованиями. В случае закупок других региональных заказчиков решение о закупках у единственного поставщика будет принимать правительство субъекта РФ. Впрочем, право на такие закупки сохранится только для ограниченного перечня продукции — его определит Белый дом. Таким образом, правительство устранит практику массовой контрактации с единственным поставщиком на конкурентных рынках.

Изменения закупочного режима уже включены в законопроект Минэкономики о контрсанкционных полномочиях правительства. В ФАС “Ъ” сообщили, что принимали участие в обсуждении законопроекта на площадке правительства, сам проект внесен в Госдуму в редакции, согласованной с антимонопольной службой. «Для решения проблемы в регионах, где ФАС усматривала злоупотребления правом заключения контрактов без проведения конкурентных процедур, предлагаемые решения являются достаточными»,— отмечают в антимонопольной службе. Несмотря на частичный отказ от идеи свободных закупок у единственных поставщиков, документ сохраняет особый режим работы с ними — в частности, право вносить изменения в ранее заключенные контракты, сообщил господин Лавров. Законопроект должен был пройти первое чтение вчера, однако пленарное заседание Госдумы перенесли.

Диана Галиева