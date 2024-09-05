Банки растут и падают
Юрисдикция бенефициаров не определяет динамику бизнеса
Российские банки с иностранным участием показали символический рост бизнеса. Впрочем, некоторые кредитные организации из недружественных юрисдикций показали рост активов на десятки процентов. Это может быть связано как с получением большого объема ликвидных активов и размещением в доходных инструментах (Ситибанка), так и с продолжением активной деятельности на российском рынке. В то же время некоторые банки из дружественных юрисдикций показали снижение активов, что эксперты связывают как с опасением введения вторичных санкций, так и с осложнениями в проведении трансграничных операций.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По итогам первого полугодия 2024 года лидером по приросту активов в абсолютном выражении среди банков с иностранным участием стал американский Ситибанк. Это следует из опубликованной отчетности кредитных организаций. Согласно отчету по РСБУ, его активы выросли на 101,5 млрд руб. (+17,1%). Вместе с тем лишь 11% этого прироста пришлось на чистую ссудную задолженность, основная часть — это «закрытые» строки бухотчетности. Сейчас в балансовом отчете не раскрываются данные по производным финансовым инструментам, инвестициям в дочерние и зависимые общества, а также строка «прочие активы». Второе место занял венгерский ОТП-банк (91,1 млрд руб., 25,7%), третье — китайский АйСиБиСи банк (83,1 млрд руб., 21,9%). Среди лидеров по сокращению активов в абсолютном выражении итальянский Юникредит-банк (140,6 млрд руб.), «Бэнк Оф Чайна» (92,4 млрд руб.) и шведский СЭБ-банк (32,5 млрд руб.).
Крупнейшие банки с иностранным участием (по итогам 1-го полугодия 2024 года)
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Банки ранжированы по величине активов.
По данным опубликованной отчетности кредитных организаций.
При этом в процентном отношении высокий рост активов зафиксировали на Чайна Констракшн банк, Чайнасельхозбанк, турецкие Денизбанк и Зираат банк, но также германский БМВ-банк. При этом в пятерку аутсайдеров вошли как европейские СЭБ-банк, «Коммерцбанк Евразия», «Фольксвагенбанк Рус», а также узбекский Азия Инвест банк.
“Ъ” проанализировал динамику активов почти 50 банков, находящихся под контролем нерезидентов. На середину 2024 года их активы достигли 7,343 трлн руб., увеличившись с начала года на 2,8%. Чистая прибыль банков составила более 196 млрд руб., превысив на 42% показатель аналогичного периода 2023 года.
В самих банках не комментируют собственные показатели. В целом же общий тренд сводится к сворачиванию бизнес-активности банков с собственниками из недружественных юрисдикций. «Вызвано это в первую очередь давлением, которое оказывается регулирующими органами на бенефициаров таких банков. Отклонения от данного тренда носят скорее технический характер, связанный с какими-либо расчетными операциями, носящими разовый характер»,— поясняет руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финансового сектора Kept Алексей Колосов.
В частности, как отмечает финансовый эксперт Алексей Войлуков, Ситибанк сокращает бизнес в России, но в результате «получает сверхликвидные средства от завершения операций и, возможно, использует их в обороте или размещении на рынке». По оценке банковского эксперта Алексея Нечаева, у Ситибанка, по всей видимости, в первой половине года накапливались суммы на счетах типа С, где блокируются дивидендные и иные выплаты по ценным бумагам, причитающиеся инвесторам из недружественных стран. Вместе с тем в БМВ-банке заметно выросли рублевые остатки на «обычных» расчетных и депозитных счетах российских компаний, отмечает эксперт. По его словам, часть из этих средств «банк разместил на денежном рынке, часть направил на кредитование юридических лиц, возможно, автодилеров».
Банки с иностранными акционерами из дружественных стран «в общей массе нарастили свой бизнес в первое время после начала СВО, когда многие российские банки попали под санкции и лишились доступа к системе международных расчетов», указывает Алексей Колосов. По его оценке, рост выразился «в привлечении клиентских средств, наращивании доходов от конверсионных операций и комиссионных доходов, связанных с расчетными операциями». Однако в этом году ситуация заметно изменилась, в том числе на фоне роста опасения введения вторичных санкций со стороны США. Банки из дружественных юрисдикций, которые зафиксировали снижение активов в первом полугодии, могут опасаться активного ведения бизнеса, считает Алексей Войлуков. «На их динамику могло повлиять не только опасение санкций, но и усложнение в проведении расчетов»,— считает он. К снижению активов «Бэнк оф Чайна» и «Азия Инвест банка» могло привести падение объема трансграничных расчетов, осуществляемых этими банками, из-за усиления санкционного давления, предполагает господин Нечаев (см. “Ъ” от 24 июня).