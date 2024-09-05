Банки растут и падают

Российские банки с иностранным участием показали символический рост бизнеса. Впрочем, некоторые кредитные организации из недружественных юрисдикций показали рост активов на десятки процентов. Это может быть связано как с получением большого объема ликвидных активов и размещением в доходных инструментах (Ситибанка), так и с продолжением активной деятельности на российском рынке. В то же время некоторые банки из дружественных юрисдикций показали снижение активов, что эксперты связывают как с опасением введения вторичных санкций, так и с осложнениями в проведении трансграничных операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2024 года лидером по приросту активов в абсолютном выражении среди банков с иностранным участием стал американский Ситибанк. Это следует из опубликованной отчетности кредитных организаций. Согласно отчету по РСБУ, его активы выросли на 101,5 млрд руб. (+17,1%). Вместе с тем лишь 11% этого прироста пришлось на чистую ссудную задолженность, основная часть — это «закрытые» строки бухотчетности. Сейчас в балансовом отчете не раскрываются данные по производным финансовым инструментам, инвестициям в дочерние и зависимые общества, а также строка «прочие активы». Второе место занял венгерский ОТП-банк (91,1 млрд руб., 25,7%), третье — китайский АйСиБиСи банк (83,1 млрд руб., 21,9%). Среди лидеров по сокращению активов в абсолютном выражении итальянский Юникредит-банк (140,6 млрд руб.), «Бэнк Оф Чайна» (92,4 млрд руб.) и шведский СЭБ-банк (32,5 млрд руб.).

Крупнейшие банки с иностранным участием (по итогам 1-го полугодия 2024 года) Выйти из полноэкранного режима Название Активы (млрд руб.) Изм. с начала года (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) Райффайзенбанк 2035,4 -0,3 71,3 22,3 Юникредит банк 980,3 -12,5 29,2 55,7 Ситибанк 694,4 17,1 2,4 -63,9 АйСиБиСи банк 462,0 21,9 11,6 22,0 ОТП-банк 445,7 25,7 14,6 57,5 Бэнк оф Чайна 416,4 -18,2 7,6 148,0 ДжиПи Морган банк 272,0 20,4 0,9 -24,0 АТБ 249,8 18,8 5,1 67,2 Кредит Европа банк 222,4 4,8 6,7 1,5 «Интеза» 156,4 -1,9 7,3 234,2 Чайна Констракшн Банк 99,3 58,5 1,2 309,4 Сумитомо Мицуи Рус Банк 93,3 -0,9 2,1 56,5 Мир Бизнес банк 89,8 32,4 1,1 216,2 БМВ банк 89,3 41,9 0,3 34,9 ИНГ банк 82,1 -15,1 3,7 -0,7 Дойче банк 79,0 14,4 3,1 96,9 Индо банк 77,2 0,3 3,9 323,0 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 71,3 24,1 0,7 19,8 Денизбанк 68,6 44,1 2,0 73,2 Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия) 59,9 -8,3 2,6 81,2 Открыть в новом окне Банки ранжированы по величине активов. По данным опубликованной отчетности кредитных организаций.

При этом в процентном отношении высокий рост активов зафиксировали на Чайна Констракшн банк, Чайнасельхозбанк, турецкие Денизбанк и Зираат банк, но также германский БМВ-банк. При этом в пятерку аутсайдеров вошли как европейские СЭБ-банк, «Коммерцбанк Евразия», «Фольксвагенбанк Рус», а также узбекский Азия Инвест банк.

“Ъ” проанализировал динамику активов почти 50 банков, находящихся под контролем нерезидентов. На середину 2024 года их активы достигли 7,343 трлн руб., увеличившись с начала года на 2,8%. Чистая прибыль банков составила более 196 млрд руб., превысив на 42% показатель аналогичного периода 2023 года.

В самих банках не комментируют собственные показатели. В целом же общий тренд сводится к сворачиванию бизнес-активности банков с собственниками из недружественных юрисдикций. «Вызвано это в первую очередь давлением, которое оказывается регулирующими органами на бенефициаров таких банков. Отклонения от данного тренда носят скорее технический характер, связанный с какими-либо расчетными операциями, носящими разовый характер»,— поясняет руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финансового сектора Kept Алексей Колосов.

В частности, как отмечает финансовый эксперт Алексей Войлуков, Ситибанк сокращает бизнес в России, но в результате «получает сверхликвидные средства от завершения операций и, возможно, использует их в обороте или размещении на рынке». По оценке банковского эксперта Алексея Нечаева, у Ситибанка, по всей видимости, в первой половине года накапливались суммы на счетах типа С, где блокируются дивидендные и иные выплаты по ценным бумагам, причитающиеся инвесторам из недружественных стран. Вместе с тем в БМВ-банке заметно выросли рублевые остатки на «обычных» расчетных и депозитных счетах российских компаний, отмечает эксперт. По его словам, часть из этих средств «банк разместил на денежном рынке, часть направил на кредитование юридических лиц, возможно, автодилеров».

Банки с иностранными акционерами из дружественных стран «в общей массе нарастили свой бизнес в первое время после начала СВО, когда многие российские банки попали под санкции и лишились доступа к системе международных расчетов», указывает Алексей Колосов. По его оценке, рост выразился «в привлечении клиентских средств, наращивании доходов от конверсионных операций и комиссионных доходов, связанных с расчетными операциями». Однако в этом году ситуация заметно изменилась, в том числе на фоне роста опасения введения вторичных санкций со стороны США. Банки из дружественных юрисдикций, которые зафиксировали снижение активов в первом полугодии, могут опасаться активного ведения бизнеса, считает Алексей Войлуков. «На их динамику могло повлиять не только опасение санкций, но и усложнение в проведении расчетов»,— считает он. К снижению активов «Бэнк оф Чайна» и «Азия Инвест банка» могло привести падение объема трансграничных расчетов, осуществляемых этими банками, из-за усиления санкционного давления, предполагает господин Нечаев (см. “Ъ” от 24 июня).

Ольга Шерункова