При нынешнем заложении вещей

На фоне ужесточения регулирования кредитования физлиц банки ищут для себя высокомаржинальные, но менее рискованные и зарегулированные сегменты рынка. Одним из них становится нецелевое кредитование под залог имеющегося у заемщика имущества. Сегмент пока занимает менее 5% от общего объема выдач кредитов физлицам. Однако участники рынка ожидают как минимум двукратного роста по итогам этого года и обострения конкуренции за клиентов. Впрочем, выход в сегмент требует заметных затрат, да и спрос на залоговые продукты со стороны россиян пока осторожный и сосредоточен преимущественно в крупных городах. К тому же слишком активный рост сегмента может привлечь к нему излишнее внимание Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В поисках новой маржи

На фоне регуляторного «охлаждения» необеспеченного розничного кредитования банки обращают внимание на менее зарегулированные сегменты рынка. Одним из таких сегментов становится нецелевое кредитование под залог имущества. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первое полугодие 2024 года банки выдали российским гражданам более 97,6 тыс. кредитов под залог имущества на сумму более 125 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2023 года количество выданных кредитов выросло в 1,8 раза, объем — в 1,5 раза. Доля залогового кредитования в общем объеме выдач кредитов наличными пока невелика, однако растет опережающими темпами. В частности, в первом полугодии прошлого года она составляла всего 2,4%, а по итогам первого полугодия 2024 года достигла 3,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Общую динамику подтверждают и в банках, в которых доля кредитов под залог в портфеле кредитования варьируется от 4,5% до 40%. В частности, в Альфа-банке по итогам третьего квартала доля кредитов под залог недвижимости достигла 5% по отношению к выдачам всех аннуитетных кредитов. Доля в портфеле выросла с 1,8% в начале года до 3,2% по окончании третьего квартала.

При этом действия ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования уже дают результаты.

В результате, по данным Frank RG, в первом полугодии 2024 года объем выдачи кредитов наличными составил 3,39 трлн руб., на 1,2% ниже прошлогоднего результата. А в третьем квартале снижение составило уже более 19%. Причем замедление выдачи можно ожидать и в дальнейшем. Так, по требованиям ЦБ, на четвертый квартал на долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% должно приходиться не более 3% выдач (в третьем квартале было не более 5%), на долю заемщиков с ПДН 50–80% — 15% (в третьем квартале — 20%).

Опережающий рост сегмента сохранится и в ближайшей перспективе. По оценке руководителя дирекции развития кредитования под залог недвижимости Альфа-банк Дмитрия Вагабова, по итогам 2024 года объем кредитов под залог недвижимости составит около 250 млрд руб., под залог автомобилей — 300 млрд руб. В 2025 году рост будет двукратный, считает эксперт.

Популярность обеспеченных кредитов будет расти, поскольку обе стороны получают преимущества от такой сделки, отмечают участники рынка. «Банки снижают риски невозврата средств благодаря предоставленному обеспечению, а клиенты могут рассчитывать на более выгодные условия кредитования, включая снижение процентных ставок и увеличение суммы кредита»,— уверены в ВТБ. Интерес к такому кредитованию поддерживается и сохранением долгое время ключевой ставки на высоком уровне (в настоящее время 19%). «В кризис и при высоких ставках деньги нужны все больше, чтобы закрыть финансовые дыры. Суммы небольшие, требования к платежеспособности и кредитоспособности более мягкие, что позволяет увеличить спрос»,— отмечает руководитель платформы Ipoteka.global Сергей Гордейко. По его оценке, в спокойный период доля таких кредитов составляет около 3%, а в нынешних условиях «может вырасти и в два раза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Страховки на все случаи

Быстрорастущий рынок, безусловно, привлекает к себе новых игроков. Однако на фоне его небольшого объема обостряется конкуренция. Это стимулирует банки активнее внедрять механизмы оценки залогов и совершенствовать процедуры взыскания, указывают в ВТБ, кроме того, накладывает также определенные требования к залогу. «Банки не готовы работать со сложными и нестандартными залогами, требующими кропотливой оценки, и готовы принимать стандартные залоги — квартиры, машино-места, апартаменты»,— отмечает Дмитрий Вагабов. По данным ОКБ, в общем объеме залогового кредитования в июне текущего года 68% пришлось на кредиты под залог автомобилей, 30% — на кредиты под залог недвижимости.

Несмотря на наличие залога, минимизируют банки свои риски и ставками. Участники рынка говорят, что разница в ставках на рынке по залоговым и беззалоговым кредитам начинается от 2 процентных пунктов (п. п.) и зависит не только от стоимости залога, но и от качества заемщика. По данным ОКБ, полная стоимость кредита (ПСК) по кредитам наличными под залог имущества во втором квартале составляла 20,4–21,2% годовых. Однако это примерно на 10 п. п. ниже, чем ПСК по кредитам наличными без залога.

«Банки стараются минимизировать возможные потери, компенсируя свои риски повышением полной стоимости кредита, кроме того, сумма такого кредита меньше, чем стоимость залога. Например, у некоторых крупных банков сумма кредита не может быть больше 60% от стоимости недвижимости, которую передают в залог»,— поясняет директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

«Так как цель кредита в договоре нецелевого кредитования не обозначена, то часть таких кредитов идет на финансирование бизнеса, что несет дополнительный риск»,— отмечает Сергей Гордейко. Кроме того, практикуется существенное ограничение сумм кредитов для сокращения рисков. Как привило, это кредиты до 10 млн руб. Для залогового кредитования и 5 млн руб. уже существенная сумма, отмечает эксперт.

Банки снижают свои риски, используя и договоры страхования: самого объекта, титула на него, жизни и здоровья заемщика, а также внутренней проверкой безопасности сделки, перечисляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. 100% залоговых кредитов застрахованы, говорит и председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. «Если залог не застрахован, то банкам нужно делать дополнительное резервирование средств, то есть возрастает стоимость денег, а это им невыгодно»,— поясняет она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Залогов на всех не хватит

Ограничиваются темпы роста рынка и наличием качественных залогов. В частности, опрошенные “Ъ” участники рынка среди основных регионов по сделкам залогового кредитования с недвижимостью выделяют Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом, по оценке директора вторичного направления «Инком-Недвижимости» Сергея Шлома, к высоколиквидным относятся 10–15% квартир на рынке Москвы и области. «Это жилье в типовых домах, на средних этажах, без качественных и юридических недостатков, расположенное в популярных локациях с хорошей инфраструктурой»,— объясняет он. Согласно Росстату, на конец 2023 года совокупная площадь жилых помещений Москвы и Подмосковья составляла 585,6 млн кв. м. Объем потенциально ликвидного предложения таким образом может оцениваться в 58,6–87,8 млн кв. м.

Кроме того, у банков могут быть и внутренние правила в отношении принятия залогов.

«Например, несмотря на то, что недвижимостью считаются любые капитальные постройки, банки, как правило, не принимают в качестве залога гаражи, какие-то вспомогательные объекты, земельные участки сами по себе, коммунальные квартиры»,— отмечает Екатерина Токарева. Также, по ее словам, недвижимое имущество должно находиться в состоянии, пригодном для эксплуатации, то есть получить деньги под залог ненужной квартиры в аварийном доме тоже не получится.

Управляющий директор «Миэль "Сущевский"» Александр Москатов обращает внимание, что в рамках залогового кредитования банк выдает сумму, эквивалентную не полной стоимости недвижимости, а только части. Поэтому если речь идет, например, о 50%, то тенденция к сдержанному снижению цен не должна быть проблемой, считает эксперт.

Несмотря на богатый автопарк россиян, здесь также существуют ограничения.

К категории ликвидных относятся автомобили с пробегом до 100 тыс. км в возрасте до пяти лет в более или менее хорошем техническом состоянии, отмечает заместитель гендиректора ГК «Автодом» Владимир Жело. При этом средняя цена легкового б/у автомобиля в сентябре составила 1,475 млн руб., оценивают в «Автостате». В целом по итогам 2024 года там оценивают продажи подержанных легковых машин в России в 5,75–5,9 млн единиц.

По данным ОКБ, на долю «прочих залогов» на рынке залогового кредитования приходится около 2% от общего объема выдач. В отношении имущества, которое может быть предоставлено физлицами в залог, каких-либо законодательных ограничений нет. Екатерина Токарева указывает, что в залог фактически может быть передано любое движимое имущество, устраивающее банк, «за некоторыми специфическими ограничениями». В частности, в залог не могут быть переданы культурные ценности. Кроме того, для передачи в залог акций или долей в компаниях «может потребоваться получение согласия других акционеров (участников) на такой залог, а иногда уставы организаций и вовсе запрещают передачу долей в залог», отмечает эксперт. Поэтому отсутствие вторичного рынка и сложная структура сделки сдерживает развитие этого направления.

В последнее время появилась возможность использовать в качестве залога по кредитам и цифровые финансовые активы (ЦФА). Однако существуют определенные нюансы, связанные с природой ЦФА, обращают внимание юристы.

«Традиционно залог относится к вещному праву, то есть предметом залога могут быть только вещи. Однако ЦФА в российском законодательстве определяются как имущество, а не вещи. Поэтому корректнее говорить об использовании ЦФА в качестве обеспечения обязательств, а не залога в классическом понимании»,— отмечает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Впрочем, действующее законодательство не препятствует использованию ЦФА для обеспечения займов, указывает эксперт.

Очевидно, что банки, привлекая залоги, могут выполнять текущие требования регулятора о долговой нагрузке заемщика. «При этом залог имеет свою ликвидность. И чем дольше срок кредита, тем менее предсказуема ликвидность залога»,— отмечает директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Продать, и точка

С ростом этого сегмента рынка неизбежно все чаще возникают вопросы реализации полученных залогов. Пока же, по оценке НАПКА, в портфелях профессиональных коллекторских агентств, купленных в рамках договора цессии, доля долгов, обеспеченных залогом (автомобилем или квартирой), не превышает 1,5%. При наличии залога и заемщик, и банк заинтересованы в решении ситуации, которая уже привела или может привести к нарушению обязательств — реструктуризации, досудебные договоренности, самостоятельная продажа заемщиком залогового актива на рыночных условиях. В крайнем случае рассматривается и банкротство.

Но, по сути, большинство решений по урегулированию сводятся к продаже. Ведь у банка просто нет условий для хранения всех предметов залога и длительного управления ими. Однако на торгах кредитор реализует жилье с существенным дисконтом от рыночной цены — 20–25%, указывает исполнительный директор агентства недвижимости «Этажи» Регина Дыдалина. «Но нельзя без суда обратить взыскание на жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением (единственным жильем). При этом в судебном порядке банк может взыскать единственное жилье, если оно было заложено по нецелевому кредиту, так же как и в случае приобретения квартиры в ипотеку»,— отмечает Екатерина Токарева. В случае с автокредитами ситуация решается отчасти проще: у банков, занимающихся кредитованием под залог, есть развитое направление — автокредитование, и именно оно занимается реализацией залоговых авто, если они не были проданы самостоятельно заемщиком на этапе урегулирования.

Кроме того, растущий сегмент не может остаться без пристального внимания регулятора и будет впоследствии ограничен введением регуляторных мер, уверена старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Первые шаги в этом направлении Банк России уже сделал — с 1 ноября повышены требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. В частности, по кредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки 50–60% надбавка к коэффициентам риска составит 1,7 п. п., для ПДН от 80% — 2,9 п. п. Так что увеличивать выдачи подобных кредитов смогут преимущественно банки, которые могут себе позволить дополнительное давление на капитал, поясняет Наталия Богомолова.

Полина Трифонова, Анна Занина, Александра Мерцалова, Наталия Мирошниченко, Юлия Пославская