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Коммерсантъ FM
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«Чтобы сократить риски и издержки, банки наращивают портфель залоговых кредитов»

Максим Биглер, управляющий директор Экспобанка

Об особенностях кредитования физических лиц под залог активов, развития конкуренции и перспективах рынка, рассказал “Ъ” управляющий директор Экспобанка Максим Биглер.

Максим Биглер

Максим Биглер

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Максим Биглер

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— На фоне замедления роста рынка розничного кредитования явно выделяется сегмент залогового кредитования. Пока его доля еще невелика, но в условиях высоких ставок и ужесточения регулирования есть шансы ее увеличить. Как вы оцениваете этот сегмент? Насколько велик у него потенциал роста?

— Могу сказать только про нас. Изначально мы фокусировались на залоговом кредитовании, поэтому у нас доля таких продуктов в портфеле значительно выше, чем на рынке. В объеме портфеля около половины приходится на залоговые кредиты, не считая ипотеки и автокредитов.

Что касается динамики рынка в целом, то у него точно есть потенциал роста. Этому способствуют регуляторные ограничения в первую очередь. Однако кредитование под залог не будет расти взрывными темпами: во-первых, это более сложный продукт, во-вторых, он пока непривычный для массового клиента. Мы пока видим много опасений со стороны клиентов относительно залогов.

— Но в целом интерес клиентов к такому виду кредитования растет?

— Да, люди начинают искать варианты, как бы им получить кредит дешевле. И становятся уже более расположены к залоговым продуктам. За год спрос на такие продукты вырос — количество заявок от клиентов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.

— В чем их интерес?

— В первую очередь это привлекательно с точки зрения ставок. В среднем по рынку в залоговом кредитовании она ниже примерно на 7 процентных пунктов. В целом тенденция такая: меньше риска — меньше ставка. Кроме того, привлекательны и сроки кредитования. У «беззалога» есть ограничения в пять лет. Под залог сроки могут быть значительно выше — до десяти лет.

— В таком случае можно ожидать роста интереса к этом сегменту и со стороны банков. Сейчас заметна конкуренция на этом рынке? Появляются ли новые участники?

— Конкуренция, безусловно, растет. Чтобы сократить свои риски и издержки, кредитным организациям надо наращивать портфель залоговых кредитов. Поэтому в направлении залогов двигаются те банки, которые изначально занимались розницей на потоке, кредитованием по клику. Для них в текущих реалиях становится довольно дорого иметь настолько большой беззалоговый портфель. Но ситуации, когда 90% кредитов будут залоговыми, а 10% — беззалоговыми, не случится.

— Каких инвестиций потребует выход в сегмент залоговых кредитов? Нужна же наработанная экспертиза, в том числе по оценке залогов?

— Тяжело запускать продукт первым на рынке. Сейчас на рынке уже есть этот продукт, достаточно просто посмотреть и сделать что-то подобное. Я не думаю, что это потребует ощутимых инвестиций. Тем более что в сегмент идут достаточно крупные игроки, у них есть ресурсы.

— А сколько времени может потребоваться банку на запуск залогового направления?

— По моим расчетам, для того чтобы розничному банку перестроиться на залоговый продукт и достичь нужной ему доли в портфеле, потребуется примерно 2–2,5 года. Инвестиции оценить сложнее, зависит от размера банка, от того, какие технологии у него уже есть.

— Судя по статистике, активнее всего развиваются сегменты кредитов под залог автомобилей или недвижимости. Почему? Какие могут быть «альтернативные» залоги?

— У нас преимущество идет в сторону залогов под автомобиль. Причина банальна — это более распространенное имущество, которым владеют клиенты. Что касается недвижимости, не секрет, что большая часть квартир продается в ипотеку и срок этой ипотеки достаточно длинный. Такой объект уже находится в залоге, и передать его в залог кому-то другому невозможно.

Мы работаем с традиционными залогами. Но и недвижимость может быть разная — коммерческая, нежилая. Можно кредитовать под залог активов, под цифровые активы, под обязательства, под облигации. Но это не массовая история, как минимум на текущий момент.

— В случае с залоговым автомобилем вы можете предъявить свои права на него, изъять этот автомобиль и дальше заниматься его реализацией. А с недвижимостью? Есть же нюансы — единственное жилье, например.

— С недвижимостью тоже есть порядок урегулирования споров, он обозначен законодательством, есть возможности. Мы в целом исходим из того, что большинство клиентов, если попадают в трудную ситуацию, они делают это не из злого умысла и не хотят усугублять ситуацию. Поэтому в основном мы находим общий язык с клиентами.

— Проводите реструктуризацию?

— Да, в том числе. Для нас важно решать такие вопросы максимально быстро и безболезненно, в том числе чтобы сохранить на приемлемом уровне риск. Есть судебные соглашения, кто-то готов продавать недвижимость. То же самое с автомобилем. Когда автомобиль продается на торгах, он будет продан дешевле, чем человек мог продать его на рынке. Заемщикам выгоднее быстрее решить этот вопрос и не растягивать «удовольствие».

— Банк сам занимается реализацией залогов?

— Все зависит от объекта. Если мы говорим про автомобиль, у нас есть специальный отдел, в том числе мы занимаемся автокредитованием, и в этом направлении у нас отлаженный процесс по реализации залоговых транспортных средств. С недвижимостью — это все же единичные случаи, когда мы продаем. А продать квартиру можно на любой площадке объявлений, для этого сейчас не нужно специальных навыков.

— Какой уровень дефолтов по кредитам с залогом?

— У нас уровень дефолтов в пределах внутренних установленных норм, мы за этим тоже следим. Для нас наличие у клиента залога не является показателем его хорошей кредитной истории: это разные вещи, оценка клиента и оценка залога.

— То есть клиент с показателем долговой нагрузки выше 80% не сможет получить кредит, даже если у него есть хороший залог?

— Да.

— Вы описали достаточно сложные процедуры: оценка залога, его ликвидности, управление им. Насколько выдача кредита с залогом дороже обходится банку?

— Мы давно в этом направлении работаем, у нас все уже отработано, достаточно технологично отстроены процессы. Может быть, не в один клик можно получить кредит, но в два. Все процедуры упрощены максимально, и мы постоянно над этим работаем, чтобы не допустить серьезного удорожания выдачи и сопровождения каждого кредита. Это небольшие расходы, и они с лихвой покрываются низким уровнем риска.

— То есть оценка залога не происходит очно, специалист банка не приезжает на объект залога?

— К счастью, уже нет.

— Развитие сегмента залогового кредитования дает возможности развивать смежные и новые сегменты? По оценке залогов, по страхованию?

— При кредитовании под залог автомобиля страхование обязательно. При кредитовании под залог недвижимости — в первый год страхуем объект, дальше клиент продлевает самостоятельно. Клиент сам заинтересован в этой страховке, ему важно знать, чтобы с залогом было все в порядке. Что касается дополнительных сервисов — например, инфраструктуры по управлению чужими активами,— не думаю, что это будет развиваться. Банк всегда создает компетенции, подбирает людей под определенные объемы бизнеса, которые у него есть.

Интервью взяла Полина Трифонова

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