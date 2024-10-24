Американские избиратели экономят на поддержке Камалы Харрис

Завершающийся 5 ноября избирательный сезон в США был богат на события, которые раскачивали общественное мнение в разные стороны — вроде июльского покушения на республиканца Дональда Трампа и передачи эстафетной палочки демократов от Джо Байдена к Камале Харрис. И все это мешало избирателям задуматься над ключевым вопросом: какую политику будет проводить каждый из кандидатов в случае своей победы. В первую очередь американцев волнует экономика. Как следует из соцопросов, по этой теме больше доверия граждане США испытывают к Дональду Трампу. И хотя 23 нобелевских лауреата по экономике уверяют, что план Камалы Харрис гораздо лучше, американцы, похоже, для себя все решили. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Письмо 23 нобелевских лауреатов по экономике в поддержку Камалы Харрис, может, и удивило Дональда Трампа (на фото: на заводе в Аризоне), но вряд ли его расстроило: простым американцам экономический план республиканца нравится больше

Фото: Tom Brenner / Reuters Письмо 23 нобелевских лауреатов по экономике в поддержку Камалы Харрис, может, и удивило Дональда Трампа (на фото: на заводе в Аризоне), но вряд ли его расстроило: простым американцам экономический план республиканца нравится больше

Фото: Tom Brenner / Reuters

Главное, что сейчас беспокоит американцев,— это вопросы экономики и стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Gallup. Исследовательский институт указывает, что 52% респондентов назвали экономику «чрезвычайно важным» вопросом — и это самый высокий показатель со времен рецессии 2008 года (тогда было 55%). Еще 38% считают экономику «очень серьезной» проблемой.

При этом 54% опрошенных в вопросах экономики больше доверяют экс-президенту Дональду Трампу, чем действующему вице-президенту Камале Харрис. И это, как полагает Gallup, «дает ему значительное преимущество на выборах».

В ходе кампании бывший глава Белого дома представил избирателям целый ряд привлекательных новшеств. Например, он намерен прекратить практику взимания налогов с социальных пенсий и чаевых, обещает не повышать пенсионный возраст и не сокращать ни пенсионные выплаты, ни медицинское покрытие для пенсионеров — и это не совсем соответствует традиционной республиканской мантре о саморегуляции рынка. Кроме того, экс-президент собирается сделать постоянным налоговый вычет на ребенка до 17 лет в $2 тыс.

В случае победы Дональд Трамп хочет сократить корпоративные налоги с 21% до 15% и продлить индивидуальные налоговые льготы от 2017 года, введенные им же.

Однако в сентябре на митинге в Джорджии он уточнил: это будет применяться только к «тем, кто производит свою продукцию в США». Тем, кто выпускает товары за рубежом, политик пригрозил пошлинами в размере 10–20%. Максимальными они будут на импорт из Китая.

Республиканец также будет противодействовать росту госдолга, который достиг почти $36 трлн (124% от ВВП). Справедливости ради, при Дональде Трампе госдолг рос в два раза быстрее, чем при Джо Байдене. Но штаб Трампа объясняет это тем, что тогда необходимо было бороться с пандемией. Теперь же экономическая повестка господина Трампа направлена на то, чтобы положить конец «безрассудным крупным государственным расходам». Кандидат даже хочет создать для этого специальное министерство и поставить во главе миллиардера Илона Маска.

Повестка госпожи Харрис — куда более социально направленная. Ее главный аргумент: политика Дональда Трампа приведет к обогащению корпораций и самых богатых, а не к поддержке среднего класса.

В центре внимания демократки — семьи со средним доходом, малый и средний бизнес. Она стремится повысить минимальную зарплату (до какого уровня с нынешних $7,25 в час — не сообщалось). Решить жилищный кризис: построить 3 млн новых доступных квартир и домов, а также выдавать покупателям, впервые приобретающим жилье, до $25 тыс. в качестве первоначального взноса. Расширить налоговые зачеты для работников с низкими зарплатами и американцев с детьми ($6 тыс. для семей с новорожденными и $3,6 тыс. на ребенка для семей с детьми до шести лет). Продлить политику Джо Байдена в сфере налогообложения (не допускать повышения налогов для американских домохозяйств, зарабатывающих до $400 тыс. год). В целом госпожа Харрис заявила о планах по сокращению налогов для американцев среднего класса.

При этом 28-процентный налог предлагается ввести на долгосрочный прирост капитала для тех, кто зарабатывает $1 млн или более. 25-процентным налогом на нереализованный прирост капитала обложат лиц, чей чистый капитал превышает $100 млн. Госпожа Харрис и кандидат в вице-президенты Тим Уолз не раз объясняли: их цель — чтобы самые богатые американцы и крупнейшие корпорации платили свою «справедливую долю» для развития Америки.

Камала Харрис также хочет использовать свои первые 100 дней на посту президента, чтобы ввести федеральный запрет на «ценовое манипулирование».

Это предложение привело в недоумение немало американских экономистов, которые напомнили, что в США свободный рынок и такие действия ни к чему хорошему не приводили.

Впрочем, многие, напротив, считают, что план госпожи Харрис значительно превосходит тот, что предложил Дональд Трамп. Среди них, например, 23 нобелевских лауреата по экономике, подписавших коллективное письмо (это более половины от ныне живущих американских лауреатов этой премии). «Хотя у каждого из нас разные взгляды на детали различных экономических политик, мы считаем, что в целом экономическая повестка Харрис улучшит экономическое здоровье нашей страны, повысит уровень инвестиций, устойчивость, возможности трудоустройства и справедливость и будет значительно превосходить контрпродуктивную экономическую повестку дня Дональда Трампа»,— говорится в письме, цитаты из которого приводит CNN.

Таким образом, по замечанию портала Axios, «на этих выборах возник еще один серьезный раскол — между избирателями и экономистами». «Голосование экономистов», как отмечает портал, не имеет большого значения: их куда меньше, чем избирателей, которые в течение последних лет не прислушивались к тезисам специалистов о том, что американская экономика сейчас сильна. Избиратели замечали лишь инфляцию и непомерное удорожание жизни. «Из-за нынешней инфляции и постоянного не вполне справедливого упоминания Трампа о том, что он руководил "величайшей экономикой в мировой истории", избиратели в целом и благоволят ему»,— резюмировал в связи с этим обозреватель USA Today Рекс Хупке. И напомнил, что на самом деле экономика при Дональде Трампе тоже была далека от идеала.