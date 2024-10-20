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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп пошел на обгон

Кандидату от Республиканской партии удалось переломить ход президентской гонки

Предвыборная борьба в США обостряется. «Медовый месяц» кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, начавшийся после ее вступления в гонку в конце июля, похоже, подошел к концу. Хотя пока ни одному из кандидатов не удается значительно вырваться вперед, рейтинги ее соперника, экс-президента США Дональда Трампа, уверенно растут. Кандидат от республиканцев укрепляет свои позиции и в ключевых штатах, и в общенациональном зачете. По мнению социологов, в гонке сменился тренд, который в случае продолжения может вернуть экс-президента в Белый дом.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters

До финиша президентской гонки-2024 в США остается чуть больше двух недель. И вот уже полмесяца, как опросы общественного мнения демонстрируют тенденцию на укрепление поддержки бывшего президента США Дональда Трампа. Рейтинги экс-президента две недели подряд сохраняют сильный импульс роста, в то время как его конкурентка, вице-президент Камала Харрис, начинает терять позиции как в общенациональном зачете, так и на уровне ключевых штатов.

Например, опрос Fox News, проведенный среди 1,11 тыс. зарегистрированных избирателей с 11 по 14 октября, показывает, что экс-президент опережает госпожу Харрис на 2 процентных пункта (п. п.) с 50% голосов против 48%. Это значимое изменение по сравнению с сентябрем, когда вице-президент лидировала с таким же отрывом.

Пока, по консолидированным данным RealClearPolitics, Камала Харрис впереди. Агрегатор рейтингов все еще дает ей преимущество в 1,3 п. п. против 2,2 п. п. неделей ранее — крайне шаткое лидерство. В это же время на прошлых президентских гонках президент Джо Байден опережал господина Трампа на 8,9 п. п., а бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в 2016 году — на 6,5 п. п. Но, хотя тогда она и получила большинство, обогнав конкурента с преимуществом в 3 млн голосов, она уступила ему по голосам выборщиков и тем самым проиграла гонку.

Популярность вице-президента в целом также претерпевает значительные изменения. Недавний опрос NBC News показал снижение благосклонности к ней электората.

За несколько недель ее популярность упала с 48% до 43%. У Дональда Трампа поддержка составляет порядка 46%.

Этот сдвиг указывает на то, что предвыборная борьба обостряется, считает The Hill.

Что касается борьбы за ключевые штаты, то чаша весов там уже склонилась в пользу Дональда Трампа. Здесь у него преимущество в среднем в 1 процентный пункт.

Сейчас президентская гонка фактически сводится к борьбе за три штата, два из которых часть так называемой «синей стены» — традиционно голосующие за Демократическую партию Висконсин и Мичиган.

Сегодня вероятность победы в них госпожи Харрис все еще выше, но далеко не настолько, насколько ожидалось,— соответственно 51% и 53%. Самая же ожесточенная борьба обещает быть за Пенсильванию, где у обоих кандидатов, по подсчетам FiveThirtyEight, примерно равные шансы на победу. А по данным RealClearPolitics, у Дональда Трампа есть небольшое преимущество в 0,7 п. п. Примечательно, что и такое незначительное укрепление позиций Дональда Трампа в Пенсильвании привело к росту ставок на его победу. Букмекеры в среднем оценивают их в 57,8%, а госпожи Харрис — в 40,9%.

Вероятно, на такое распределение ставок влияет и изменение ситуации в упомянутых штатах. Как выяснил Newsweek, в Пенсильвании, например, количество зарегистрированных демократов за последние два года сократилось на 10,3%, что может говорить о разочаровании в партии и апатии среди ее сторонников. Только в 2023 году более 36 тыс. зарегистрированных демократов перешли в Республиканскую партию. В этом году их примеру последовали более 61 тыс. демократов.

Другой крайне важный фактор в целом по стране, на который обращают внимание эксперты,— «скрытая поддержка» Дональда Трампа.

Главный стратег Republicans Overseas Эрол Моркок в интервью The Sun отметил: «Если у вас равные результаты с Дональдом Трампом, вы проигрываете… люди просто боятся честно общаться с социологами».

По словам эксперта, в ходе опросов избиратели могут утверждать, что проголосуют за Камалу Харрис, а на участке отдадут голос за Дональда Трампа.

Кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях

Еще один тревожный сигнал для демократов — результаты досрочного голосования, которое началось в ряде штатов. Отдать свой голос по почте или досрочно обычно предпочитает демократический электорат. Но на сей раз отрыв демократов от республиканцев по активности голосования не так уж велик. Бывший конгрессмен-республиканец от Джорджии Даг Коллинс в интервью FoxNews рассказал: «Обычно (мы отстаем от демократов в досрочном голосовании на.— “Ъ”) 10–15, даже 20 пунктов в первую неделю. А на этой неделе почти ровно или даже на самом деле мы — республиканцы — впереди. Это то, чего мы раньше не видели».

Известный социолог Нейт Силвер, анализируя очередной срез общественного мнения, написал в соцсети X: «Гонка по-прежнему остается неопределенной, но сейчас мы находимся на таком ее этапе, когда можем быть уверены, что (изменение тренда.— “Ъ”) это реальные события, а не статистический шум».

Екатерина Мур, Вашингтон

Илон Маск будет разыгрывать по $1 млн в день для тех, кто подпишет его петицию

В минувшую субботу, 19 октября, Илон Маск объявил, что будет каждый день разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет онлайн-петицию «в поддержку Конституции США». Петицию с начала октября распространяет комитет политической активности America PAC, созданный господином Маском для агитации в пользу Дональда Трампа. В петиции говорится, что ее цель — «заставить 1 млн зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах поставить подписи в поддержку Конституции, особенно в защиту свободы слова и права на ношение оружия». Изначально каждому, кто подпишет эту петицию, Илон Маск пообещал по $47.

Вместе с подписью гражданина America PAC получает обширный набор его персональных данных: имя, адрес электронной почты, номер сотового телефона и почтовый адрес. Многие эксперты считают, что эта информация, скорее всего, будет использована комитетом господина Маска для таргетированной агитации в пользу Дональда Трампа в т. н. колеблющихся штатах (таких как Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Северная Каролина) — чтобы избиратели в них в назначенный день пришли на участки и обеспечили победу кандидату от Республиканской партии.

Сам господин Маск все последние дни провел на встречах с избирателями в Пенсильвании. На одном из таких митингов в поддержку господина Трампа Илон Маск и вручил чек на $1 млн первому победителю лотереи от America PAC.

Как миллиардер помогает республиканцам перед выборами президента США — в материале «Ъ» «Маск или пропал».

Кирилл Сарханянц

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